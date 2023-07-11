تكنولوجيا: تطبيق Google Messages يجلب قريباً ميزة الإيموجي المتحركة للمحادثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل قريباً لإطلاق تحديث جديد لتطبيق المراسلة Messages، والذي تقدم من خلاله ميزة الرموز التعبيرية المتحركة.

ينطلق تحديث جديد لتطبيق Messages على منصة الأندوريد قريباً بمميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، وذلك من خلال ميزة تضيف الحيوية للمحادثات.

ومن خلال ميزة الرموز التعبيرية المتحركة الجديدة في تطبيق المراسلة سيتوفر للمستخدم تجربة جديدة للتفاعل والتعبير في المحادثات.

من جانب أخر هناك بعض القيود على الرموز التعبيرية المتحركة في تطبيق Messages، حيث تتوفر في الوقت الراهن لأسواق محدودة، أيضاً تعمل الميزة في الوقت الراهن عند بدء إرسال رمز تعبيري واحد.

أيضاً لن تعمل الميزة عند إرسال مجموعة من الرموز التعبيرية في نفس الوقت، أو عند إرسال النصية مع الرموز التعبرية في نفس الوقت، ومن المتوقع أن تنطلق الميزة من خلال تحديث ثابت للتطبيق ينطلق قريباً.

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