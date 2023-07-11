تكنولوجيا: RedMagic تخطط لإطلاق هاتف RedMagic 8S Pro للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت RedMagic عن خططها لإطلاق هاتفها المخصص للألعاب RedMagic 8S Pro للأسواق العالمية قريباً.

أكدت RedMagic العلامة الفرعية لشركة Nubia على إطلاق RedMagic 8S Pro وهو أحد أقوى الهواتف المخصصة للألعاب في 2023 والذي يتوفر خارج السوق الصيني خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بالنموذج الخاص من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 الذي يأتي بسرعة 3.36GHz.

كما تؤكد RedMagic على أن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف RedMagic 8S Pro يضم نظام تبريد ICE 12.0 الجديد.

أيضاً من المقرر أن يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.8 إنش، حيث تشغل الشاشة أكثر من نسبة 93% من إطار الهاتف، كما تأتي كاميرة السيلفي مدمجة أسفل الشاشة.

ويأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من 8S Pro بقدرة بطارية 6000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 165W، ويؤكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بتصميم من التيتانيوم الفضي، على أن ينطلق في 18 من يوليو.

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