شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: غير المستخدمين لـ TikTok يعتقدون أنه يمثل تهديدًا للأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر
ولن يفاجئك أن تسمع أن العمر يلعب دورًا مهمًا في تصور TikTok، حيث يرى 49 % فقط من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أن TikTok يمثل أي تهديد (13 بالمائة فقط يمثل تهديدًا رئيسيًا)، لكن هذه الأرقام ترتفع أعلى مع التركيبة السكانية الأكبر سناً، ويشعر حوالي 65 % من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بالتوتر بشأن TikTok، ويرى 46 % من تلك المجموعة أنها تمثل تهديدًا خطيرًا، والسياسة هي أيضا عامل 76% من المحافظين قلقون حيث يشارك 49 في المائة من الليبراليين هذا الشعور.
وما يقرب من 64 % من البالغين الأمريكيين قلقون إلى حد ما على الأقل بشأن ممارسات معالجة البيانات في TikTok، ويضيف بيو مرة أخرى، تتغير الأرقام بناءً على العمر. 54 في المائة فقط من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يشعرون بهذه الطريقة، بينما يشعر 75 % ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بهذا الشعور.
ونفت TikTok مرارًا وتكرارًا نفوذ الحكومة الصينية، واتخذت عددًا من الخطوات لطمأنة السياسيين الأمريكيين، إنه يخزن بيانات الولايات المتحدة محليًا، ويوفر الشفافية في التعليمات البرمجية الخاصة به ويفصل الموظفين الذين يصلون بشكل غير صحيح إلى البيانات الحساسة. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تفعل الكثير لتهدئة ممثلي الحكومة وتشير بيانات بيو إلى أن الجمهور حذر بالمثل.
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