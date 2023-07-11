شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: غير المستخدمين لـ TikTok يعتقدون أنه يمثل تهديدًا للأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الضغط المستمر لمعاملة TikTok كتهديد للأمن القومي ينجح ، وإن كان على بعض الأشخاص فقط، ويشير استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث إلى أن 59 % من البالغين الأمريكيين يرون أن TikTok يمثل خطرًا، لكن هذا التصور يختلف بناءً على ما إذا كان شخص ما يستخدم الخدمة أم لا، ويرى 9% فقط من مستخدمي تيك توك أن الشبكة الاجتماعية تمثل تهديدًا كبيرًا، بينما يشعر 36% من غير المستخدمين بنفس الشيء، وإجمالاً يرى 42% من المستخدمين الخدمة على أنها أى نوع من المخاطر حيث يشعر 65% من الغرباء بالقلق، وفقا لتقرير engadget.

ولن يفاجئك أن تسمع أن العمر يلعب دورًا مهمًا في تصور TikTok، حيث يرى 49 % فقط من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أن TikTok يمثل أي تهديد (13 بالمائة فقط يمثل تهديدًا رئيسيًا)، لكن هذه الأرقام ترتفع أعلى مع التركيبة السكانية الأكبر سناً، ويشعر حوالي 65 % من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بالتوتر بشأن TikTok، ويرى 46 % من تلك المجموعة أنها تمثل تهديدًا خطيرًا، والسياسة هي أيضا عامل 76% من المحافظين قلقون حيث يشارك 49 في المائة من الليبراليين هذا الشعور.

وما يقرب من 64 % من البالغين الأمريكيين قلقون إلى حد ما على الأقل بشأن ممارسات معالجة البيانات في TikTok، ويضيف بيو مرة أخرى، تتغير الأرقام بناءً على العمر. 54 في المائة فقط من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يشعرون بهذه الطريقة، بينما يشعر 75 % ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بهذا الشعور.

وتم أخذ الدراسة في الوقت الذي سنت فيه مونتانا قانونًا يحظر TikTok في الولاية، وبعد فترة طويلة من مطالبة السياسيين من كلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين بحظر وطني، والمنصة محظورة بالفعل على معظم الأجهزة الفيدرالية، والمنطق متشابه في كثير من الأحيان يشعر المسؤولون بالقلق من أن ByteDance ، الشركة الأم لـ TikTok، تقدم بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية أو تؤثر على الخوارزميات لنشر الدعاية المؤيدة للصين.

ونفت TikTok مرارًا وتكرارًا نفوذ الحكومة الصينية، واتخذت عددًا من الخطوات لطمأنة السياسيين الأمريكيين، إنه يخزن بيانات الولايات المتحدة محليًا، ويوفر الشفافية في التعليمات البرمجية الخاصة به ويفصل الموظفين الذين يصلون بشكل غير صحيح إلى البيانات الحساسة. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تفعل الكثير لتهدئة ممثلي الحكومة وتشير بيانات بيو إلى أن الجمهور حذر بالمثل.