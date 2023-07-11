شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 61000 شخص لقوا حتفهم خلال الصيف الأكثر سخونة فى أوروبا العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات جديدة صادمة عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص في أنحاء أوروبا بسبب الحر خلال صيف القارة الأكثر سخونة على الإطلاق العام الماضي.

وأدت درجات الحرارة التي حطمت الرقم القياسي إلى موجات حر وجفاف وحرائق غابات في جميع أنحاء المنطقة الصيف الماضي، وفقاً لصحيفة "مترو".

الآن، تُظهر الإحصائيات المرعبة أن ما يقرب من 40 ألف شخص لقوا حتفهم في جميع أنحاء القارة على مدى شهر واحد فقط، حيث سجلت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا أكبر عدد من الوفيات التي تُعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة، في حين تبين أيضًا أن النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب الحر بمعدل الضعف مقارنة بالرجال.

ويشير البحث، من معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) ، إلى أن أوروبا - القارة التي تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة - يجب أن تتوقع أن تعاني من حوالي 68000 حالة وفاة مبكرة مرتبطة بالحرارة كل صيف بحلول نهاية العقد ما لم تستجيب بشكل أكثر فعالية.

وحذر الباحثون أيضًا من أنه بحلول عام 2040، من المتوقع أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في وفاة ما يقرب من 100 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء القارة كل صيف.

وقام ISGlobal، وهو مركز تدعمه مؤسسة 'la Caixa' ، بالتعاون مع المعهد الوطني الفرنسي للصحة (Inserm) ، بدراسة بيانات درجات الحرارة والوفيات للفترة بين 2015 و 2022 لـ 823 منطقة في 35 دولة أوروبية تضم أكثر من 543 مليون شخص، وتم استخدام هذه البيانات لتقدير النماذج الوبائية والتنبؤ بالوفيات التي تعزى إلى درجة الحرارة لكل منطقة وأسبوع من فترة الصيف، ومع ذلك، كان صيف عام 2022 موسم حرارة غير مسبوقة لا هوادة فيها.

ويقدر التحليل، الذي نُشر في مجلة Nature Medicine ، أن 61،672 حالة وفاة تعزى إلى الحرارة بين 30 مايو و 4 سبتمبر من العام الماضي.

تشير الإحصاءات إلى أن درجات الحرارة كانت أكثر دفئًا من المتوسط خلال كل أسبوع من فترة الصيف، ومن المتوقع أن تكون الفترة الأكثر سخونة وحدها - بين 11 يوليو و 14 أغسطس - قد تسببت في 38881 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.

خلال تلك الفترة، قيل إن موجة الحر في أوروبا بين 18 و 24 يوليو تسببت في وفاة 11637 فقط.

وكانت إيطاليا هي الدولة التي سجلت أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة الصيف الماضي، حيث سجلت 18010 حالة وفاة، تليها إسبانيا وألمانيا اللتان شهدت 11324 و 8173 حالة وفاة على التوالي.

تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة عانت من 3469 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة الصيف الماضي، وفيما يتعلق بمعدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة، أشارت الإحصائيات إلى أن إيطاليا لديها 295 حالة وفاة لكل مليون، تليها اليونان (280)، وإسبانيا (237) والبرتغال (211).

قدر المتوسط الأوروبي بـ 114 حالة وفاة لكل مليون.