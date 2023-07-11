شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوبر أمريكى يصل إلى مليون متابع على تطبيق ثريدز بعد نشره 3 بوستات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم اليوتيوبر الأمريكي MrBeast رقم Guinness للأرقام القياسية بأن أصبح أول شخص يتخطى أكثر من مليون متابع على منصة Meta الجديدة، والتي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، كان لدى مستخدم YouTube، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، تخطي الآن 4 ملايين متابع، والعدد آخذ في الازدياد.

وقال مستخدم YouTube مازحا على Thread بعد أن علم بإنجازه القياسي، "أشعر وكأنني أغش Twitter باستخدام هذا التطبيق".

وفقًا لموسوعة Guinness للأرقام القياسية، حصل على مليون متابع بعد نشره ثلاث مرات فقط، في منشور، سأل أيضًا متابعيه عما إذا كانوا يعتقدون أن رئيس Meta مارك زوكربيرج يجب أن يجعله الرئيس التنفيذي، ومن المثير للاهتمام أن سيرته الذاتية على المنصة مكتوب فيها الرئيس التنفيذي المستقبل لتطبيق Thread.

وعلى الرغم من أن حساب YouTuber لم يكن الحساب الأول الذي يصل إلى الرقم، إلا أن الحساب الآخر ينتمي إلى مؤسسات مثل Instagram و National Geographic.

تم إطلاق Thread، منافس Twitter، منذ أيام وخلال الساعات القليلة الأولى من إطلاقه، صرح السيد زوكربيرج أن أكثر من 10 ملايين شخص قد اشتركوا في المنصة، وكتب على حسابه الرسمي علي "Thread" يوم الخميس "10 ملايين اشتراك في سبع ساعات".

بينما اكتسب التطبيق بالفعل أكثر من 100 مليون مستخدم، هدد موقع Twitter بقيادة Elon Musk بدعوى قضائية، مدعيا أن Thread ينتهك "حقوق الملكية الفكرية" الخاصة به، وكتب محامي السيد ماسك أليكس سبيرو إلى الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، متهمًا إياه "بالتملك غير المشروع للأسرار التجارية الخاصة بتويتر والملكية الفكرية الأخرى".