تكنولوجيا: سامسونج تستعد للعودة للمنافسة في سوق نظارات الواقع الإفتراضي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار مصدر صناعي في تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن سامسونج تخطط للعودة قريباً للمنافسة في سوق نظارات الواقع الإفتراضي أو الواقع المعزز.

توقفت العملاق الكوري منذ سنوات عن إطلاق إصدارات جديدة من نظارة HMD Odyssey أو نظارة Gear VR التي تقدم تجربة الواقع الإفتراضي للهواتف الذكية، ومع غياب سامسونج عن المنافسة في الأسواق بإصدارات جديدة قدمت ابل أول إصدار من نظارات الواقع المختلط Vision Pro.

ومن المقرر أن تبدأ ابل في الإنتاج الضخم لنظارة Vision Pro في بداية عام 2024 المقبل، ويبدو أن سامسونج ستحاول الإستفادة من تأخر عملية الإنتاج بتطوير إصدارها الجديد من سلسلة HMD Odyssey للواقع المختلط.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر مصدر صناعي مطلع على خطط سامسونج، والذي أكد على أن سامسونج ستحاول في الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة للدخول في المنافسة في الأسواق من جديد.

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