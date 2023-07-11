تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن آداء معالج Intel Core i7-14700K في الإختبارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة Cinebench R23 آداء معالج Intel Core i7-14700K في الإختبارات المختلفة.

كشفت حساب @wxnod في تغريدة نشرت مؤخراً عن آداء رقاقة Intel Core i7-14700K، وهو أحد إصدارات إنتل من التحديث الجديد لسلسلة معالجات Raptor Lake، حيث حقق هذا الإصدار في CPU-Z عدد 980.2 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و14988.5 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

بينما كشفت التسريبات التي جاءت من منصة Cinebench R23 عن نتائج رقاقة Core i7-14700K في إختبارات الأنوية الأحادية، حيث سجل 2192 نقطة، و36296 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي أسرع من إصدار الشركة السابق بنسبة 5% في آداء الأنوية الأحادية، وبنسبة 18% في آداء الأنوية المتعددة.

كما شارك @wxnod لقطات للشاشة تؤكد على آداء الأنوية وthread، بينما كشفت تسريبات أخرى جاءت من @harukaze5719 عن تفاصيل مواصفات Core i7-14700K الذي يضم عدد 20 من الأنوية تنقسم إلى (8P + 12E)، مع 28 threads، وذاكرة تخزين مؤقت L3 cache.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط إنتل لإطلاق التحديث الجديد من سلسلة معالجات Raptor Lake في حدث يعقد خلال شهر أكتوبر من هذا العام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات إنتل القادمة.

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