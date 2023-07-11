تكنولوجيا: لهذا تحتاج لتثبيت التحديث الخاص لبرمجيات هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل تحديث خاص لبرمجيات الحماية لمستخدمي هواتف الأيفون بنظام iOS 16.5.1، وأجهزة الآيباد بنظام iPadOS 16.5.1، وهو تحديث هام لمعالجة ثغرة أمنية في الأنظمة بشكل سريع.

انطلقت التحديثات الخاصة الجديدة لبرمجيات الحماية في إستجابة سريعة من ابل لمعالجة ثغرة “WebKit” الأمنية النشطة التي رصدت خلال الفترة الأخيرة.

ويمكن تثبيت التحديث الجديد لبرمجيات الحماية عبر الخطوات التقليدية التي تبدأ بالتوجه لإعدادات النظام ومن ثم إختيار عام ومنها إختيار تبويب تحديث البرمجيات.

ومن المقرر أن يستغرق تثبيت هذا التحديث الخاص بضع دقائق ومن ثم يتم إعادة تشغيل هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد.

أيضاً تؤكد ابل على ضرورة تثبيت التحديث الجديد لإصلاح المشكلة التي قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية في الجهاز، كما أوضحت ابل أن الثغرة الأمنية النشطة قد تم إستغلالها من جهة غير محددة دون أن يتم تحديد أي تفاصيل دقيقة حول إمكانية تسريب معلومات خاصة بالمستخدمين من خلال هذه الثغرة الأمنية.

يذكر أن ابل أطلقت أيضاً تحديث أمني سريع في macOS Ventura 13.4.1 لمعالجة الثغرة الأمنية أيضاً في أجهزة ماك.

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