شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخ فالكون 9 للمرة السادسة عشرة وتحقق رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا يوم الأحد الساعة، حيث إرسال 22 من أقمار سبيس إكس ستارلينك الصناعية نحو مدار أرضي منخفض (LEO).

كان هذا هو الإطلاق السادس عشر غير المسبوق للمرحلة الأولى من معزز فالكون 9، وفقًا للشركة.

عادت المركبة المعززة إلى الأرض في الهبوط السادس عشر أيضًا، حيث هبطت على سطح السفينة بدون طيار سبيس إكس، وفقاً لموقع space.

في غضون ذلك، واصلت المرحلة العليا المستهلكة من فالكون 9 سحب 22 قمراً صناعياً من ستارلينك عالياً، وتمت جدولة الدُفعة ليتم نشرها في LEO بعد 62 دقيقة من الإطلاق.

الأقمار الصناعية الـ 22 هي "V2 Minis" ، وهي نسخة أحدث وأكثر قوة من مركبة النطاق العريض من SpaceX، إنها في الواقع أكبر من نسخة Starlink السابقة، حوالي 50 منها يمكن أن تناسب فالكون 9، لكنها "صغيرة" مقارنة بالأقمار الصناعية V2 النهائية، 1.25 طن (1.1 طن متري) التي ستطلق على متن سبيس إكس، مركبة مركبة فضائية عملاقة من الجيل التالي.

قال سبيس إكس عبر تويتر في فبراير: "تتضمن V2 minis تقنيات رئيسية - مثل هوائيات المصفوفة المرحلية الأكثر قوة واستخدام النطاق الإلكتروني للوصلة - مما سيسمح لـ Starlink بتوفير سعة أكبر بمقدار 4 أضعاف لكل قمر صناعي مقارنة بالتكرارات السابقة".

تم إطلاق المرحلة الأولى من Falcon 9 التي حلقت ليلة الأحد الماضي في ديسمبر 2022، ومن بين 15 رحلة سابقة لها، كانت Demo-2 ، أول مهمة مأهولة من SpaceX على الإطلاق، والتي أرسلت رائدي فضاء من ناسا إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2020.

ستأخذ Starship الضوء إلى مستوى آخر، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، صُممت المركبة العملاقة ، أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق ، لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وقال إيلون ماسك ، مؤسس شركة سبيس إكس ومديرها التنفيذي ، إن كلتا مرحلتيها ستكونان قادرتين على الطيران عدة مرات في يوم واحد.