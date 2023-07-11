شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة.. احتمالات العثور على حياة في كواكب أخرى أفضل 100 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح وجود فرص العثور على الحياة على كواكب أخرى كبير، حيث أن العديد من الكواكب الخارجية قد تحتوي على مياه سائلة أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، الماء أمر حيوي لحدوث الحياة، ولذلك يركز العلماء الذين يبحثون عن المواد العضوية على المناطق والكواكب حيث يمكن أن تتشكل عمليًا في حالة سائلة.

في السابق، كان هذا في المنطقة الصالحة للسكن (CHZ)، المنطقة المحيطة بالنجوم دافئة بدرجة كافية للحفاظ على الماء السائل - وبشكل أكثر تحديدًا، CHZ حول النجوم M-dwarf. هذه النجوم الشائعة أكثر برودة من الشمس، لكنها تشكل حوالي 70٪ من النجوم في مجرة درب التبانة، ومعظم الكواكب الخارجية المعروفة تدور حول الأقزام M.

ومع ذلك، فقد أظهر بحث جديد أن الكواكب الخارجية خارج منطقة CHZ لديها آليتان رئيسيتان لتسييل المياه، مما يعني أن الحياة قد تظل قادرة على الازدهار، وفقاً لصحيفة "مترو".

قال المؤلف الرئيسي لوجيندرا أوجها Lujendra Ojha: "بصفتنا أبناء الأرض، نحن محظوظون في الوقت الحالي لأن لدينا الكمية المناسبة من غازات الاحتباس الحراري في غلافنا الجوي لجعل الماء السائل مستقرًا على السطح".

"ومع ذلك، إذا فقدت الأرض غازات الاحتباس الحراري ، فإن متوسط درجة حرارة سطح الأرض سيكون حوالي -18 درجة مئوية، وستتجمد معظم المياه السطحية السائلة تمامًا، قبل بضعة مليارات من السنين، حدث هذا بالفعل على كوكبنا وتجمد سطح الماء السائل تمامًا.

"ومع ذلك، هذا لا يعني أن الماء كان صلبًا تمامًا في كل مكان، على سبيل المثال، يمكن للحرارة الناتجة عن النشاط الإشعاعي في أعماق الأرض تسخين الماء بدرجة كافية لإبقائه سائلاً، حتى اليوم، نرى هذا يحدث في أماكن مثل القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي الكندي، حيث توجد بحيرات كبيرة تحت الأرض من المياه السائلة، على الرغم من درجات الحرارة المتجمدة ، تتغذى على الحرارة الناتجة عن النشاط الإشعاعي.

"حتى أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا قد يحدث حاليًا في القطب الجنوبي للمريخ".