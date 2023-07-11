شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟..Threads تعمل على تحديث رئيسى جديد لموجز محتوى زمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Threads أن تحديثًا رئيسيًا سيكون متاحًا قريبًا، بعد أقل من أسبوع من إطلاقه، حيث ستظهر خلاصة بديلة قريبًا فى تطبيق Meta الجديد، مما يسمح للمستخدمين بالتمرير عبر المحتوى الذي يتابعونه بترتيب زمنى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون هذا تحولًا جذريًا من خياراته الحالية، مع صفحة رئيسية واحدة فقط تعرض مزيجًا من المنشورات الموصى بها والمواضيع من تلك المتبوعة.

كما أنه سيجعل Threads أكثر شبهاً بمنافسه Twitter الذي يسمح حاليًا للمستخدمين بالتبديل بين الخلاصة المنسقة والمحتوى المتبع فقط.

تم تأكيد هذه الخطوة من جانب آدم موسيرى، رئيس Instagram، الذى رد على منشورات Threads التى نشرها االيوتيوبرMarques Brownlee الأسبوع الماضى.

ومن شأن خيار الخلاصة الزمني المتوقع أن يجعل المواضيع تتماشى مع تطبيقات Meta الأخرى للوسائط الاجتماعية ، Instagram و Facebook.

عادت هذه الميزة إلى Instagram العام الماضي فقط، بمناسبة مرور ست سنوات على التخلى عنها لصالح موجز منسق.

كان التحول قرارًا شائعًا بين مستخدمين Instagram، حيث عبر البعض عن مدى "تعبهم" من "التفاعل مع منشورات الأشخاص التي يبلغ عمرها ثلاثة أيام".