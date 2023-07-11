تكنولوجيا: يمكن الآن التمرير السريع على نتائج بحث جوجل لحفظها ومشاركتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من تجربة البحث التوليدية، قامت جوجل بإتاحة امكانية التمرير السريع على نتائج البحث لحفظها ومشاركتها. يبدو ان هذا التمرير السلس مخفي بعض الشيء ويفترض أنه متاح منذ شهر مايو عندما بدأت جوجل اختبار تجربة البحث التوليدية.

تُظهر المشاركة إما ورقة مشاركة Chrome أو لوحة أندرويد الأصلية إذا كنت تستخدم تطبيق جوجل. ويتضمن ذلك اسم الموقع وعنوان URL افتراضيًا، بينما يضيفه رمز الإشارة المرجعية إلى ميزة المجموعات “المحفوظة” (google.com/save).

وعلى الهاتف المحمول، لا تظهر تجربة “الإضافة إلى جداول البيانات” التي يتعين عليك تمكينها. ويبدو أنه يمكنك فقط التمريرالسريع على نتائج بحث جوجل التي تفتقر إلى الروابط الأخرى المرفقة.

في السابق، كان يمكنك الوصول إلى هذه الإمكانية من القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط. يوفر هذا التمرير السريع حلاً أكثر تخصيصًا ويمكن أن يشجع على استخدام قدرة جوجل المرجعية، والتي استمرت لبعض الوقت.

تظهر هذه الإمكانية فقط على الحسابات التي تم تمكين تجربة البحث التوليدية عليها، على الرغم من أنها لا تتعلق بها بشكل خاص.

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