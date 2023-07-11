تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن اسعار وتكوينات هاتفي Samsung Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 في اوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لتقديم مجموعتها التالية من الأجهزة الرئيسية، بعد أن قدمت سلسلة Galaxy S23 في أوائل شهر فبراير. فستعقد سامسونج حدث Galaxy Unpacked القادم في 26 يوليو.

وحتى الآن، ألمحت الشركة فقط إلى الكشف عن الجيل التالي من Galaxy Z Flip، والذي يظهر عبر بعض التسريبات باسم Galaxy Z Flip5.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن هاتف Galaxy Z Fold5 خلال نفس الحدث، إلى جانب سلسلة Galaxy Tab S9 و Galaxy Watch6.

والآن، قام المسرب billbil_kun بمشاركة معلومات التسعير لما يُرجح أنه جميع تكوينات ذاكرة Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5. ويبدو ان هذه الاسعار المسربة ستطبق فقط في فرنسا.

كمرجع، تتراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة بين 17٪؜ و 27٪، مع تحديد ضريبة القيمة المضافة الفرنسية بنسبة 20٪. ومع ذلك، مع متوسط ​​معدل ضريبة القيمة المضافة في اوروبا عند 21٪، قد تكون الأسعار أقل من المتوسط ​​بمقدار 10 يورو.

على أي حال، قال billbil_kun أن سعر هاتف Galaxy Z Flip5 سيبدأ من 1199 يورو مع 256 جيجابايت من التخزين، اي أقل بكثير من التسريب المقترح سابقًا. ومع ذلك، فإن هذا سيشهد زيادة قدرها 30 يورو بين طرازات Galaxy Z Flip4 وGalaxy Z Flip5 المماثلة و 90 يورو أكثر من Galaxy Z Flip4 بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

علاوةً على ذلك، يؤكد billbil_kun أن سامسونج ستقدم إصدارات 512 جيجابايت من Galaxy Z Flip5 في أوروبا مقابل200 يورو إضافية (1399 يورو) على إصدارات 256 جيجابايت.

وفي الوقت نفسه، يضيف المسرب أن Galaxy Z Fold5 سيأتي بسعر يبدأ من 1899 يورو مع سعة تخزين 256 جيجابايت. وبالتالي، يبدو أن Galaxy Z Fold5 سيكون أغلى بـ 100 يورو من الاصدار السابق، وهي فجوة تنمو إلى120 يورو لإصدارات 512 جيجابايت (2039 يورو).

ويُزعم أن شركة سامسونج تخطط لبيع Galaxy Z Fold5 بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت في أوروبا أيضًا، ولكن بزيادة قدرها 20 ٪ عن الطراز الاول بسعر 2279 يورو.

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