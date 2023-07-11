شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما قصة الثغرة الأمنية فى تحديث الأمان الحيوى لأجهزة آبل؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات فقط من طرح التحديث الأمني، قامت Apple بسحبه بعد أن بدأ المستخدمون في مواجهة مشكلات التوافق مع Safari لمواقع مثل Instagram و Facebook.

وإذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت التحديث، فيمكنك الرجوع إلى إصدار أقدم على iPhone و iPad بالانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، حدد حول ثم إصدار نظام التشغيل وأخيرًا اضغط فوق إزالة الاستجابة الأمنية بالنسبة لنظام التشغيل Mac حدد شعار Apple أعلى اليسار ثم إعدادات النظام.

وبعد ذلك، حدد عام، ثم حول ضمن macOS، وحدد زر "i" (المعلومات) الموجود بجانب إصدار نظام التشغيل، حيث تقول Last Security Response، حدد الزر Remove & Restart ، ثم قم بإزالة الاستجابة وإعادة التشغيل في الموجه، وفقا لتقرير digitartlend.

وفيما يلى القصة الأصلية:

تنصح Apple بشدة أي شخص لديه جهاز iPhone أو iPad أو iMac يعمل بأحدث نظام تشغيل لتنزيل تحديث أمني للأجهزة في أسرع وقت ممكن.

وقال عملاق التكنولوجيا إن الثغرة الأمنية تعني أن "معالجة محتوى الويب قد تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية". بمعنى آخر، يمكن للمتسلل، على سبيل المثال، زرع برامج ضارة على جهاز عبر صفحة ويب مصابة، والأهم من ذلك، قالت شركة Apple إن الخلل الذي أبلغ عنه باحث أمني مجهول ربما تم بالفعل استغلاله بنشاط ، لذلك من الأفضل الحصول على التحديث الآن.

إنه متاح لأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 16.5.1 ، وiPadOS مع 16.5.1، وأجهزة Mac مع macOS Ventura 13.4.1 .

ولإجراء التحديث يدويًا على iPhone و iPad ، انتقل إلى الإعدادات، ثم عام، وحدد تحديث البرنامج بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة ثم اتبع المطالبات.

لتحديث macOS، حدد رمز Apple في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، ثم حدد إعدادات النظام، ثم عام وتحديث البرنامج سيتم إرشادك بعد ذلك خلال العملية.

إذا تم تمكين التحديثات التلقائية على جهازك، فلن تضطر إلى فعل أي شيء، على الرغم من أن الأمر لا يستغرق سوى ثانية واحدة للتحقق مما إذا كنت جاهزًا أم لا.

تعد تحديثات الأمان جزءًا من نظام الاستجابة الأمنية السريع (RSR) من Apple و لقد تم اختبار النظام منذ العام الماضي ، وفي مايو أطلقت أول تحديث لـ RSR .

وتوفر تحديثات RSR تحسينات أمان مهمة، وهي أكثر استهدافًا ولا تتطلب تحديثًا كبيرًا للبرامج بهذه الطريقة، يمكن طرح الإصدارات بشكل أكثر كفاءة وعادة ما تكون أسرع في التثبيت، وتقول Apple أنه عند تثبيت RSR ، يظهر حرف بين قوسين بعد رقم إصدار البرنامج ، على سبيل المثال، iOS 16.5.1 (a).

وتلاحظ Apple أيضًا أن تحديثات RSR يتم تسليمها فقط لأحدث إصدارات iOS و iPadOS و macOS ، بدءًا من iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 و macOS 13.3.1.