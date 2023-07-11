تكنولوجيا: هواوي تطلق Smart Screen S3 Pro بحجم 86 بوصة ودقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت هواوي بتحديث سلسلة Smart Screen S3 Pro، والتي كانت متوفرة سابقًا بإصدارين 65 بوصة و 75 بوصة. والآن، بدأت الشركة في بيع إصدار بحجم 86 بوصة، وهو يعتبر أكثر إشراقًا وأكثر دقة في الألوان من الاصدارات السابقة.

لا تزال شاشة Smart Screen S3 Pro الجديدة تعتمد على لوحة IPS بدقة 4K (3840 × 2160). وعلى هذا النحو،سيكون لها كثافة بكسل أقل من اصدارات 65 بوصة و 75 بوصة.

علاوةً على ذلك، فإن إصدار Smart Screen S3 Pro مقاس 86 بوصة يحافظ على معدل تحديث أصلي يبلغ 120 هرتز. وبالمثل، يحتوي التلفاز الذكي على وضع ألعاب مخصص يحاكي معدل تحديث 240 هرتز من خلال “تقنية مضاعفة التردد“.

كما تصل نسبة سطوع الإصدار الجديد 86 بوصة إلى 500 نتس/المتر المربع، و 100 نتس أعلى من اصدار 75 بوصة و115 نتس أكثر من اصدار 65 بوصة.



علاوة على ذلك، يوفر إصدار Smart Screen S3 Pro 86 بوصة تغطية مساحة ألوان بنسبة 93٪ DCI-P3 وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من الاصدارات الاخرى.

ووفقًا لشركة هواوي، فإن التلفاز الذكي الجديد يشترك في جميع المواصفات الأخرى مع طرازات Smart Screen S3 Pro الحالية، بما في ذلك كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل ومعالج NT72676 وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين سعتها 64 جيجابايت.

يتوفر Smart Screen S3 Pro في الصين بسعر 11999 يوان صيني (حوالي 1660 دولارًا أمريكيًا)، و 4000 يوان صيني (حوالي 553 دولارًا أمريكيًا). لم تؤكد هواوي ما إذا كانت تعتزم تقديم سلسلة Smart Screen S3 Pro خارج سوقها المحلي حتى الآن، مما يعني على الأرجح أن الإصدار الجديد مقاس 86 بوصة سيظل حصريًا للصين.

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