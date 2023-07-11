تكنولوجيا: أبل ستعلن عن أرباح الربع الثالث من عام 2023 في الثالث من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل أنها ستعلن عن نتائج أرباحها للربع الثالث من العام المالي 2023 يوم الخميس في الثالث من أغسطس.

سيناقش الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook والمدير المالي Luca Maestri النتائج في مكالمة جماعية مع المحللين في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

وسيتوفر بث صوتي مباشر للمكالمة على صفحة علاقات المستثمرين في أبل، وسيكون التسجيل متاحًا في وقت لاحق من اليوم لإعادة سماعه.

أطلقت أبل ثلاثة أجهزة Mac جديدة في هذا الربع والذي استمر من 2 أبريل حتى 1 يوليو، بما في ذلك MacBook Air بحجم 15 بوصة، و Mac Studio المحدث، و Mac Pro المحدث.

وشهد هذا الربع أيضًا إطلاق حساب توفير Apple Card للمقيمين في الولايات المتحدة. لم تقدم شركة أبل إرشادات رسمية بشأن الإيرادات منذ بداية جائحة COVID-19، لكن المحللين يتوقعون حاليًا أن تعلن الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 81.5 مليار دولار هذا الربع في المتوسط، وفقًا لـ Yahoo Finance.

سيكون هذا انخفاضًا بنسبة 2٪ تقريبًا مقارنةً بالإيرادات البالغة 83 مليار دولار التي أعلنت عنها الشركة في ربع العام الماضي.

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