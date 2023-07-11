تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار الخامس من iOS 16.6 و iPadOS 16.6 للمطورين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة آبل اليوم بإطلاق الإصدار التجريبي الخامس من تحديثات iOS 16.6 و iPadOS 16.6 القادمة للمطورين لأغراض الاختبار، حيث يأتي النظام بعد أسبوعين من إصدار النسخة التجريبية الرابعة.

يمكن للمطورين المسجلين الاشتراك في الإصدارات التجريبية من خلال فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى تحديث البرنامج، والنقر على خيار “تحديثات Beta” والتبديل في الإصدار التجريبي من iOS 16 Developer Beta.

لاحظ أن معرف أبل المرتبط بحساب المطور مطلوب لتنزيل الإصدار التجريبي وتثبيته.

قد تكون اهم ميزة بـ iOS 16.6 و iPadOS 16.6 هي التحقق من مفتاح جهة اتصال iMessage. تهدف هذه الميزة إلى السماح لمالكي أجهزة أبل بالتحقق من أنهم يتراسلون مع الأشخاص الذين ينوون مراسلتهم بدلاً من كيان ضار يتنصت على المحادثة.

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