شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تفوق تطبيق ثريدز على شات جى بى تى فى نمو سجلات أعداد المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ ChatGPT معدل نمو لم يسبق له مثيل في بداية عام 2023، حيث وصل إلى 100مليون مستخدم في شهرين فقط، لكن التكنولوجيا تتحرك بسرعة ومع بدء قاعدة المستخدمين هذه فى التراجع، حطم أخيرًا تطبيق ثريد الجديد سجله بالمقارنة بإعداد المستخدمين .

نعم، نحن نتحدث عن thread منافس Twitter الجديد من Meta حيث حشد تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد 100مليون مستخدم في خمسة أيام فقط منذ إطلاقه في 6 يوليو، وفقًا لمنصة تتبع البيانات Quiver Quantitative.

وشهدت المنصة 10 ملايين تسجيل خلال الساعات السبع الأولى، و30 مليون مستخدم في يومها الأول، وأكثر من 70 مليون اشتراك في اليوم التالي، حيث صرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، بأن استجابة المستخدم للخيوط كانت "أبعد بكثير من توقعاتنا وفقا لتقرير digitartlend.

ولاحظ الكثيرون أن سجل التسجيل هذا قد نجح سريعًا في تحقيق واحد تم تعيينه بواسطة ChatGPT الخاص بـ OpenAI في يناير، بعد شهرين من فتحه للجمهور كإصدار تجريبي تجريبي في نوفمبر 2022، وقبل كلا الإنجازين استغرقت العلامات التجارية التقنية سنوات لتحقيق 100 مليون مستخدم نشط، واستغرق Facebook أربع سنوات ونصف للوصول إلى 100 مليون مستخدم نشط.

وبالنسبة إلى ChatGPT، دفع الاهتمام الجديد بتحويل النص إلى كلام الذكاء الاصطناعي أعدادًا كبيرة من الأشخاص للاشتراك في chatbot الذي يمكنه الاستجابة للمطالبات النصية كما لو كان شخصًا على الطرف الآخر.

مع ثريد تستفيد شركتها الأم Meta من الاتصال بمنصتها الشقيقة Instagram، والتي تتيح لك بسهولة استخدام تفاصيل تسجيل الدخول التي لديك بالفعل لإنشاء حساب، وسط أشهر من المشكلات في Twitter الذي يديره Elon Musk، لجأ الكثيرون إلى Thread من أجل اللجوء.

وكانت الذروة هي رئيس منصة التواصل الاجتماعي التي حدت من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين المسجلين مشاهدتها يوميًا، بينما لم يعد بإمكان المستخدمين غير المسجلين الوصول إلى الموقع على الإطلاق.

كما أغلق Twitter الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، والتي تقيد المستخدمين من تنزيل كميات هائلة من المنشورات لمشاركتها في مكان آخر، تحت ستار حماية ملكيتها الفكرية وأدى هذا بدلاً من ذلك إلى كسر العديد من أدوات الجهات الخارجية التي تجعل النظام الأساسي يعمل بسلاسة، وتضمنت بعض الأمور الرئيسية الأخرى التي جلبها ماسك جعل الشيك الأزرق الذي تم التحقق منه خيارًا مدفوعًا فقط، وموضع الإعلان المفرط، والذي شوه أيضًا تجربة المستخدم.

بشكل عام، يبدو أن المواضيع التي تم تبنيها في وقت مبكر تلقى استحسان المستخدمين، مع وجود عدد قليل من الشكاوى التي تشير إلى الاختلافات بينها وبين Twitter، ومع ذلك، من المتوقع حدوث تحديثات مستقبلية مع نمو سلاسل الرسائل، وتم طرح ميزات مثل علامات التصنيف بالفعل.