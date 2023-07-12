شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد OpenAI لانتهاك الذكاء الاصطناعى حقوق الطبع والنشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان واثنان من المؤلفين دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، صانع Meta وChatGPT، زاعمين أن نماذج لغة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركات قد تم تدريبها على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر من كتبهم دون علمهم أو موافقتهم.

وتم رفع الدعويين القضائيتين ضد شركة OpenAI وMeta الأم لشركة Facebook في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، ويسعى كلاهما للحصول على وضع دعوى جماعية، سيلفرمان، مؤلف كتاب "The Bedwetter"، انضم إلى رفع الدعاوى القضائية من قبل زملائه المؤلفين كريستوفر غولدن وريتشارد كادري.

واكتسبت مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي اهتمامًا هائلاً في الأشهر الأخيرة لقدرتها على إنشاء أعمال مكتوبة وصور استجابة لمطالبات المستخدم، يتم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة التي تقوم عليها هذه الأدوات على مجموعة كبيرة من البيانات عبر الإنترنت، لكن هذه الممارسة أثارت بعض المخاوف من أن هذه النماذج قد تكتسح الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن - وأن هذه الأعمال يمكن في النهاية أن تُقدم لتدريب الأدوات التي تقلب سبل عيش المبدعين.

وتدعي الشكوى ضد OpenAI أنه "عندما يُطلب من ChatGPT، تقوم ChatGPT بإنشاء ملخصات لأعمال المدعين المحمية بحقوق الطبع والنشر - وهو أمر ممكن فقط إذا تم تدريب ChatGPT على أعمال المدعين المحمية بحقوق الطبع والنشر." ووفقًا للشكوى، فإن المؤلفين "لم يوافقوا على استخدام كتبهم المحمية بحقوق الطبع والنشر كمواد تدريبية لـ ChatGPT".

وتزعم الشكوى ضد Meta بالمثل أن الشركة استخدمت كتب المؤلفين المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب LLaMA ، مجموعة نماذج اللغات الكبيرة التي أصدرتها Meta في فبراير، وتدعي الدعوى أن الكثير من المواد المستخدمة لتدريب نماذج لغة Meta "تأتي من أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر - بما في ذلك الكتب التي كتبها المدعون - والتي تم نسخها بواسطة Meta بدون موافقة وبدون ائتمان وبدون تعويض."

وتزعم الدعوى المرفوعة ضد Meta أيضًا أن الشركة وصلت إلى الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر عبر موقع ويب "مكتبة الظل" على الإنترنت الذي يتضمن كمية كبيرة من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، ورفض ميتا التعليق على الدعوى ولم ترد شركة OpenAI على الفور على طلب للتعليق.