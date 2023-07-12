شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا توسع عقود المطورين لبدلات الفضاء من الجيل التالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2022، اختارت وكالة ناسا Axiom Space وCollins Aerospace لتطوير بدلات فضاء من الجيل التالي تهدف أخيرًا إلى استبدال المعدات القديمة التي يستخدمها رواد الفضاء حتى يومنا هذا.

والآن وسعت وكالة الفضاء عقودها الحالية وتمنحهم 5 ملايين دولار لكل منهم لتصميم وتطوير بدلات فضاء جديدة غير مدرجة في الطلبات الأصلية التي تلقوها.

وطلبت ناسا بدلة فضاء من شركة أكسيوم سبيس مخصصة للاستخدام في المدار الأرضي المنخفض ، خاصة للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، كان العقد الأصلي لشركة Axiom يتعلق بنظام سير في الفضاء سيرتديه رواد فضاء Artemis III على سطح القمر عندما يهبطون على القمر.

وكشفت اكسيوم النقاب عن نموذج أولي لطلبها الأصلي في مارس، حيث عرضت بدلة ذات مفاصل تتيح لمرتديها التنقل بسهولة وخوذة مزودة بكاميرا ضوئية وكاميرا عالية الدقة.

في غضون ذلك، تلقت شركة Collins Aerospace طلبًا لشراء بدلة فضاء مخصصة للاستخدام على سطح القمر سبق أن تم التعاقد مع الشركة لتطوير بدلة سير في الفضاء لاستخدامها خارج محطة الفضاء الدولية، بمعنى آخر، تلقت كل شركة طلبًا جديدًا يعكس الطلب السابق للشركة الأخرى.

وقالت لارا كيرني، مديرة النشاط خارج المركبة وبرنامج التنقل البشري السطحي في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن: "أوامر المهام هذه تضع وكالة ناسا في موضع النجاح إذا أصبحت القدرات الإضافية ضرورية أو مفيدة لبعثات ناسا حيث تمهد الوكالة الطريق لاستكشاف الفضاء السحيق وتسويق مدار أرضي منخفض، وباستخدام هذا النهج التنافسي، زسنعمل على تعزيز التكرار، وتوسيع القدرات المستقبلية، والمزيد الاستثمار في اقتصاد الفضاء ".

التكرار جزء مهم من تطوير تكنولوجيا الفضاء في هذه الحالة يمكن أن تضمن بدلات الفضاء المخصصة للغرض نفسه والتي طورتها شركتان مختلفتان أن يكون لرواد الفضاء شيئًا ما لاستخدامه في حالة فشل الآخر لأي سبب.

ومع ذلك، فإن أوامر المهام الجديدة مخصصة "لأعمال تعديل التصميم" الأولية للشركات - فهي تقوم بشكل أساسي بتعديل بدلاتها الأصلية لغرض جديد - وتريد ناسا رؤيتها أولاً قبل الالتزام بالتطوير المستمر.

وقالت أكسيوم لـ SpaceNews إنه إذا قررت ناسا المضي قدمًا في تطوير بدلات الفضاء الجديدة، فإن الطلب الكامل سيكلف الوكالة 142 مليون دولار على مدى أربع سنوات.