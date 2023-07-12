شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الرقابة المالية فى المملكة المتحدة توقف 26 جهازًا للعملات المشفرة غير القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا، إنها أوقفت 26 جهازًا في جميع أنحاء البلاد لتقديمها عملات رقمية بشكل غير قانوني، محذرة المستهلكين من أنهم قد يخسرون كل أموالهم.

كشفت الهيئة عن إن أحد أفراد الجمهور دفع ألف جنيه إسترليني في ماكينة صراف آلي مشفرة في شيفيلد، شمال إنجلترا، في محاولة لشراء عملات مشفرة، ولكن لم تتم إعادة أي عملة مشفرة أو أموال، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

قامت هيئة الرقابة، في عملية منسقة مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بتفتيش 34 موقعًا يشتبه في أنها تستضيف أجهزة الصراف الآلي المشفرة منذ بداية هذا العام و "عطلت" 26 جهازًا.

قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك لفرض القانون والرقابة على السوق في هيئة السلوك المالي (FCA): "إذا كنت تستخدم ماكينة صراف آلي مشفرة في المملكة المتحدة، فأنت تستخدم جهازًا يعمل بشكل غير قانوني وربما تقوم بتسليم أموالك إلى المجرمين".

سيحصل المستهلكون البريطانيون الذين يشترون الأصول المشفرة على فترة "تهدئة" لمدة 24 ساعة لأول مرة اعتبارًا من أكتوبر بموجب قواعد تسويق أكثر صرامة كشف عنها المنظم المالي في يونيو.

الأصول المشفرة، مثل البيتكوين، لديها القليل من التنظيم المباشر على مستوى العالم، ولكن المنظمين يلقون نظرة فاحصة بعد انهيار FTX العام الماضي، والذي ترك ملايين المستثمرين يتكبدون خسائر بمليارات الدولارات، بعضها في بريطانيا.

وأضافت هيئة السلوك المالي (FCA) إنه سيتم أيضًا إلغاء مكافآت "إحالة صديق" لمشتري العملات المشفرة وأن أولئك الذين يروجون لمثل هذه الأصول وسيتعين عليهم وضع تحذيرات واضحة بشأن المخاطر والتأكد من أن الإعلانات واضحة وعادلة وغير مضللة.