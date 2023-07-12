شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون يتوقعون وصول قيمة البيتكوين إلى 50 ألف دولار هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع محلل العملات المشفرة ستاندرد تشارترد أن تصل قيمة عملة البيتكوين المشفرة الأعلى إلى 50000 دولار هذا العام و 120،000 دولار بحلول نهاية عام 2024، وقال أن القفزة الأخيرة في سعرها يمكن أن تشجع عملات البيتكوين "عمال المناجم" لتخزين المزيد من الإمدادات.

نشر ستاندرد تشارترد توقعات بقيمة 100000 دولار أمريكي بنهاية عام 2024 لعملة البيتكوين مرة أخرى في أبريل نظرًا لأن ما يسمى بـ "شتاء التشفير" قد انتهى ، ولكن أحد كبار محللي العملات الأجنبية في البنك، جيف كيندريك ، قال هناك 20 % "إيجابيا" لتلك التوقعات، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي .

وقال كندريك في تقرير: "زيادة ربحية المُعدِّن لكل BTC (بيتكوين) التي يتم تعدينها تعني أنه يمكنهم بيع أقل مع الحفاظ على التدفقات النقدية الداخلة، وتقليل صافي عرض BTC ودفع أسعار BTC للأعلى".

وقفز سعر البيتكوين بنسبة 80 % منذ بداية العام، لكن مستواه الحالي الذي يزيد قليلاً عن 30200 دولار لا يزال أقل من نصف 69000 دولار، التي بلغ ذروتها مرة أخرى في نوفمبر 2021.

وتم محو تريليونات الدولارات من قطاع التشفير في عام 2022، حيث رفعت البنوك المركزية الأسعار وانهارت سلسلة من شركات التشفير، مثل بورصة FTX، ولكن انهيار عدد من البنوك ذات النمط التقليدي هذا العام غذى الانتعاش.

وقال ستاندرد تشارترد إن الأساس المنطقي لارتفاع الأسعار المتوقع هو أن عمال المناجم الذين يقومون بسك 900 عملة بيتكوين جديدة يتم إنتاجها يوميًا في جميع أنحاء العالم سيحتاجون قريبًا إلى بيع عدد أقل لتغطية تكاليفهم - معظمها الكهرباء لتشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة.

قدر كندريك أن عمال المناجم قاموا مؤخرًا ببيع 100 % من عملاتهم المعدنية الجديدة، إذا وصل السعر إلى 50000 دولار، فمن المحتمل أن يبيعوا فقط 20-30 %.

في أبريل أو مايو القادم، من المقرر أيضًا أن ينخفض إجمالي عدد عملات البيتكوين التي يمكن تعدينها كل يوم إلى النصف بسبب آلية العرض والإصدار الداخلية التي تحد من العرض تدريجيًا للحفاظ على جاذبيتها.

كانت تنبؤات التقييمات المرتفعة شائعة خلال ارتفاعات البيتكوين السابقة، قال محلل في Citi في نوفمبر 2020 أن عملة البيتكوين يمكن أن ترتفع إلى 318000 دولار بحلول نهاية عام 2022. وأغلقت العام الماضي بانخفاض حوالي 65 % عند 16500 دولار.