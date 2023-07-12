شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنشئ متجرًا عبر الإنترنت على منصة التواصل الاجتماعى WeChat فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال WeChat إن شركة Apple المصنعة لأجهزة iPhone فتحت متجرًا على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مما يمثل توسعًا في قنوات البيع بالتجزئة التابعة للشركة الأمريكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن إعلان WeChat، تطبيق المراسلة المهيمن في الصين والذي يوفر أيضًا خدمات التجارة الإلكترونية والبث المباشر والدفع، أن المستخدمين سيكونون قادرين على شراء منتجات Apple بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad وMac من المتجر.

ولم ترد آبل على الفور على طلبات الحصول على مزيد من التعليقات.

تأتي خطوة آبل في الوقت الذي يتجه فيه المستهلكون الصينيون بشكل متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل WeChat و ByteDance's Douyin، النسخة الصينية من TikTok ، للتسوق، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي .

وإلى جانب متاجرها وموقعها الإلكتروني، تدير Apple بالفعل متجرًا في سوق Tmall التابع لمجموعة Alibaba Group عبر الإنترنت، حاولت Apple أيضًا تسويق منتجاتها عبر بث مباشر في الصين لأول مرة في مايو بعرض لمدة ساعة.

وتراجعت مبيعات الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول بنسبة 5 % على أساس سنوي، مسجلة أدنى رقم مبيعات في الربع الأول للبلاد منذ 2014، وفقًا لبيانات من Counterpoint Research.

ومع ذلك، سجلت شركة آبل خلال هذا الربع حصة 19.9 % من سوق الهواتف الذكية في الصين - وهي الأكبر منذ 2014 - حيث زادت المبيعات بنسبة 6 % على أساس سنوي في سوق متراجعة.