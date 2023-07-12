شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.5 مليون مستخدم لأندرويد يثبتون تطبيقات برامج التجسس دون وعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت عمليات تنزيل كثيرة لتطبيقات تجسس دون وعى من المستخدمين، حيث كشف تقرير أن أكثر من 1.5 مليون من مستخدمي Android معرضون لخطر المتسللين بعد العثور على تطبيقين من برامج التجسس في متجر Google Play.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم حث أي شخص لديه تطبيق File Recovery & Data Recovery و File Manager على حذفهما من الأجهزة يدويًا، حيث يقومان بسرقة المعلومات الشخصية، وتتضمن هذه البيانات قوائم جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وموقع المستخدم في الوقت الفعلي.

واكتشفت شركة الأمن السيبراني Pradeo الأمر، وأبلغت Google بالتطبيقات الضارة، وقد أزالها عملاق التكنولوجيا منذ ذلك الحين.

ويظهر Wang Tom كمطور لكلا التطبيقين، مشيرًا إلى أنهما لا يجمعان بيانات المستخدمين، ومع ذلك، وجدت شركة الأمن السيبرانى أن هذا خطأ بناءً على تحليل أعمق.

وكشفت Pradeo أيضًا أن التطبيقين يخفيان أيقونات الشاشة الرئيسية ، مما يجعل العثور عليها وإزالتها أكثر صعوبة، كما أن التطبيقات تسيء أيضًا إلى الأذونات التي يوافق عليها المستخدم أثناء التثبيت لإعادة تشغيل الجهاز وتشغيله في الخلفية.

ومن المرجح أن الناشر قد زاد من شعبية التطبيقات لجذب المزيد من الاهتمام على Google Play، وفقًا لتقارير BleepingComputer، حيث وجدت Pradeo أن التطبيقات يمكنها سرقة قوائم جهات الاتصال المتصلة بحسابات البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية وتلك المخزنة على الجهاز.

كما أن صور المستخدمين وصوتهم وفيديوهاتهم معرضة للخطر، إلى جانب موقعهم ورمز البلد المحمول واسم مزود الشبكة، ويمكن لإلغاء تثبيت التطبيقات الضارة، أن يفتح المستخدمون الإعدادات ثم تحديد التطبيقات لرؤية قائمة التطبيقات التي تعمل على الجهاز.