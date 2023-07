شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة الألعاب EA Studios تعلن عن لعبة Black Panther جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة EA Studios عن لعبة جديدة مبنية على لعبة Marvel's Black Panther، حيث يتم إنشاء اللعبة بواسطة استوديو ثلاثي جديد يسمى Cliffhanger Games ، يقع في سياتل، و تتعاون Marvel Games أيضًا في تطوير هذه اللعبة.

وتوصف اللعبة الجديدة بأنها لعبة مغامرات من منظور شخص ثالث مع التركيز على قصة لاعب واحد، ووفقًا لبيان صحفي صادر عن Cliffhanger ، فإن هدفهم هو إنشاء عالم ألعاب كبير وتفاعلي يسمح للاعبين بالقيام بدور Black Panther ، حامي Wakanda.

ويقود Kevin Stephens ، الذي كان يعمل سابقًا في شركة Monolith Productions ، شركة Cliffhanger، ويضم الفريق محترفين ذوي خبرة عملوا في ألعاب شهيرة مثل Middle-earth: Shadow of Mordor و God of War و Halo Infinite و Call of Duty، ويعمل الفريق بنشاط ولا يزال قيد التجميع.

ولا يزال مشروع Black Panther الذي لا يحمل عنوانًا في مراحله الأولى من التطوير ، وسيستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يصبح متاحًا للجمهور.

وقال ستيفنز: "نحن ملتزمون بتقديم تجربة Black Panther محددة وأصيلة للمعجبين ، ومنحهم مزيدًا من الوكالة والتحكم في سردهم أكثر من أي وقت مضى في لعبة فيديو قائمة على قصة"، وتعد "Wakanda عبارة عن صندوق رمل غني للأبطال الخارقين ، ومهمتنا هي تطوير عالم ملحمي للاعبين الذين يحبون Black Panther ويريدون استكشاف عالم Wakanda مثلما نفعل نحن."

وسيتعاون فريق تطوير Cliffhanger Games مع Marvel Games لإنشاء كل جانب من جوانب Wakanda بدقة ، بما في ذلك التكنولوجيا والأبطال وخط القصة الأصلي، ويلتزم الفريق بضمان أن يتلقى عالم النمر الأسود الأصالة والاهتمام بالتفاصيل التي يستحقها.

وحاليًا ، هناك العديد من ألعاب Marvel قيد التطوير ، ومن بينها Black Panther، وقد وقعت EA عقدًا مع Marvel لإنشاء ما لا يقل عن ثلاث ألعاب حركة ومغامرة لوحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، وتعد أول لعبة تم الإعلان عنها في هذا التعاون هي لعبة Iron Man ، التي طورتها Motive Studios ، مبتكرو Star Wars: Squadrons و Dead Space طبعة جديدة.