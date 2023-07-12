شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Krafton تعلن عن ميزة Guard Crate للعبة بابجي .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل استوديو الألعاب Krafton إضافة ميزات جديدة وإجراء تغييرات والمزيد إلى Battlegrounds Mobile India (BGMI) للحفاظ على ملاءمة اللعبة وتحديثها، وفي الآونة الأخيرة ، أضافت الشركة صندوق Princess Guard Crate الجديد كليًا إلى اللعبة.

ويشتمل صندوق Princess Guard الجديد على أشكال وعناصر حصرية داخل اللعبة والتي ، وفقًا للمطور ، ستعمل على تحسين تجربة اللعب للمستخدمين.

صندوق Princess Guard Crate متاح الآن

ويعد Princess Guard Crate جاهز للاستيلاء بخصم يصل إلى 70٪ كجزء من صفقة محدودة الوقت، وللحصول على هذه الصفقة ، يتعين على المستخدمين المشاركة في العرض.

ويمكن للاعبين فتح Princess Guard Crate من خلال دفع 18 UC فقط لكل صندوق ، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن السعر الأصلي البالغ 60 UC، وبالإضافة إلى ذلك ، يتوفر للاعبين خيار فتح ملف

وتشمل بعض الميزات البارزة من الصندوق مجموعة Crescent Princess الأنيقة ومجموعات الجندي الأحمر والأخضر و Slayer Bear Head والمزيد، ومع كل افتتاح ، يتمتع اللاعبون بفرصة لفتح هذه العناصر والانضمام إلى ساحة المعركة بأسلوب أنيق.

وفي غضون ذلك ، أعلنت شركة Krafton India عودة اللعبة في الهند ، بعد أن رفعت الحكومة الهندية الحظر لمدة ثلاثة أشهر تجريبية. بعد فترة وجيزة من الإعلان ، أوضح وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ، راجيف شاندراسيخار ، أن قرار السماح بعودة لعبة الفيديو إلى البلاد لن يُتخذ إلا بعد ثلاثة أشهر من التجربة الصارمة للعبة.

وقال تشاندراسيخار في تغريدة: "هذه موافقة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر لـ BGMI بعد أن امتثلت لقضايا مواقع الخوادم وأمن البيانات ، وما إلى ذلك".