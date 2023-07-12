شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن لون فريد لـiPhone 15 وميزات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تطلق شركة أبل iPhone 15 بعد شهرين من الآن، لكن الشائعات حول الهاتف الذكي منتشرة من الآن، حيث سيتميز الهاتف بإطار جديد وبطارية أكبر ومنفذ شحن USB-C، وهذه ليست سوى بعض التوقعات العديدة التي قدمها خبراء التكنولوجيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير تسريب أخير إلى أن اثنين من الهواتف الجديدة، iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، سيأتيان بلون فريد، وانتشرت صورًا للظل الجديد الخاص باللون، والذي يوصف بأنه "أزرق داكن مع نغمة رمادية."

وبينما أشارت الشائعات السابقة إلى أن شركة آبل قد تطلق نسخة حمراء من iPhone 15، إلا أن التسريبات تدعي أن هذا غير مرجح.

ووفقًا لـ MacRumors ، سيكون الظل الأزرق متاحًا في مادة التيتانيوم الجديدة، وسيكون له طلاء مصقول "على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ الذي كانت لدى Apple في الماضي."

بينما أطلقت شركة Apple سابقًا أجهزة iPhone زرقاء اللون، تدعي MacRumors أن اللون أغمق وأكثر رمادية من أجل تكامل أفضل للطلاء المصنوع من التيتانيوم.

إلى جانب اللون الأزرق الجديد، تكشف التسريبات أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيكونان متاحين باللون الفضي.

وبخلاف الألوان الجديدة، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تخطط لإجراء بعض التغييرات الضخمة مع iPhone 15.

قال عامل في Foxconn، الشركة التي تصنع الجزء الأكبر من أجهزة iPhone من Apple، أن عائلة iPhone 15 من المقرر أن تحتوي على بطاريات أكبر.

سيحتوي iPhone 15 على بطارية أكبر بنسبة 18%، و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro ببطارية أكبر بنسبة 14%، و iPhone 15 Pro Max ببطارية أكبر بنسبة 12%.

هذا يعني أن iPhone 15 يمكن أن يتمتع بسعة 3877 مللي أمبير في الساعة، و iPhone 15 Plus 4912 مللي أمبير في الساعة ، و iPhone 15 Pro 3650 مللي أمبير في الساعة، و iPhone 15 Pro Max يمكن أن يحتوي على 4852 مللي أمبير في الساعة.