شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يسمح للمستخدمين بإضافة روابط في الملف الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عن شراكة مع Linktree ، وهي أداة ربط في السيرة الذاتية للسماح للمستخدمين بإضافة أعمالهم وملفات تعريف أخرى على Snapchat، وحتى الآن، سمح Snapchat فقط للعلامات التجارية و Snap Stars بإضافة روابط إلى ملفهم الشخصي.

وأعلنت الشركة في البداية عن الميزة في أبريل ، وستسمح الشراكة لأي شخص لديه ملف تعريف عام بتضمين روابط لملف تعريف Linktree الخاص به، و يسمح Snap لأي مستخدم يزيد عمره عن 18 عامًا بإنشاء ملف تعريف عام.

كيفية إضافة رابط إلى ملف تعريف Snapchat

يمكن لمستخدمي Snapchat التوجه إلى ملفهم الشخصي العام ، والنقر فوق تحرير واختيار "موقع الويب أو Linktree" لتضمين عنوان URL الخاص بـ Linktree (أو أي عنوان URL آخر)، ويسمح هذا للمستخدمين بتضمين أي عنوان URL آخر أيضًا.

وستسمح أداة link-in-bio لمنشئي المحتوى بعرض ملفهم الشخصي على Snapchat على صفحة Linktree الخاصة بهم مع أيقونة اجتماعية وزر يقول "أضفني على Snapchat" (أو أي عبارة مخصصة أخرى)، بالإضافة إلى ذلك ، سيحصل Linktree أيضًا على مكان في ورقة المشاركة الافتراضية في Snapchat.

وبالإضافة إلى ذلك ، تمنح Linktree أيضًا اشتراكًا مميزًا في Linktree Pro للمستخدمين الذي يتضمن ميزات مثل البريد الإلكتروني وجمع أرقام الهاتف ، وتضمين أحدث التغريدات ومقاطع فيديو YouTube وقفل NFT.

Snapchat يطلق My AI Snaps

أطلق Snapchat ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى My AI Snaps. وفقًا لـ Snapchat ، عندما يقوم مشتركو Snapchat + بالدردشة مع My AI ، يمكنهم إرسال Snaps لما يقومون به والحصول على Snap فريد من نوعه يحافظ على استمرار المحادثة، الميزة متاحة فقط لمشتركي Snapchat + ، مما يعني أن المستخدمين "المجانيين" لن يتمكنوا من استخدامها.

وأوضح Snapchat أنه سيتم تخزين جميع الرسائل التي تمت مشاركتها مع My AI و Snaps ويمكن استخدامها لتحسين تجربة المنتج، وقالت الشركة: "بينما تم تصميمه لتجنب المعلومات المتحيزة أو غير الصحيحة أو الضارة أو المضللة ، فقد تحدث أخطاء ، لذا يرجى عدم الاعتماد عليها للحصول على المشورة ، وإعلامنا إذا كان لديك أي ملاحظات".