شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر مقابل Threads.. الفرق بين عدد الحروف والصور ومدة الفيديو بالمنشور الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق على تطبيق شركة ميتا الجديد Threads لقب "قاتل تويتر"، وذلك في إشارة إلى منافسته الشرسة مع منصة التغريدات والتشابه بينهما، تزامنا مع أزمات تويتر المتتالية، ولكن ما هو الفرق بين المنصتين وما يجعل منصة Threads تحصل على مميزات على حساب الوضع الحالي لتويتر، هذا ما نرصده وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تويتر

المالك: إيلون ماسك

طول المنشور: 280 حرفًا بحساب عادي أو ما يصل إلى 25000 حرفًا باستخدام Twitter Blue مدفوع

الصورة: واحد إلى أربعة في كل تغريدة

الفيديو: تصل مدته إلى دقيقتين و 20 ثانية

تكلفة التحقق: 8.00 دولارات على الويب و 11.00 دولارًا على iOS و Android

المراسلة: نعم

الهاشتاج: نعم

المشاركات الشائعة: نعم

حذف الحساب: يجب على المستخدمين الدخول في مرحلة التعطيل أولاً والتي تستمر لمدة 30 يومًا، إذا لم يتم الوصول إلى الحساب في هذه النافذة الزمنية، فسيتم حذفه نهائيًا.

Threads

المالك: مارك زوكربيرج

طول الرسالة: 500 حرف

الصور: ما يصل إلى 10 في المنشور الواحد

الفيديو: تصل مدته إلى 5 دقائق

تكلفة التحقق: 11.99 دولارًا على الويب و 14.99 دولارًا على iOS و Android

المراسلة: لا

الهاشتاج: لا

المشاركات الشائعة: لا

حذف الحساب: بينما يمكن إلغاء تنشيط الملف الشخصي مؤقتًا على التطبيق، فإن حذفه نهائيًا يتطلب التضحية بـ Instagram أيضًا. بدلاً من ذلك، تشير إرشادات Instagram إلى أنه "يمكنك دائمًا حذف المنشورات الفردية"، أو تعيين ملف تعريف على أنه خاص أو مجرد حظر مستخدمين آخرين.