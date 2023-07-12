تكنولوجيا: إطلاق هاتف Nothing Phone (2) بتصميم مألوف ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أشهر من التسريبات والشائعات، تم الاعلان عن هاتف Nothing Phone (2)، والذي يعتبر تحديث لهاتف Nothing Phone (1) الذي تم تقديمه العام الماضي.

يأتي الهاتف الذكي بشريحة Snapdragon 8+ Gen 1 الجديدة، وهو يأتي بنفس تصميم اصدار العام الماضي مع تغييرات ملحوظة في واجهة Glyph. كما قامت الشركة بتحسين كاميرات الهاتف ولكنها رفعت السعر أيضًا.

تحصل الجهة الخلفية من الهاتف على خلفية شفافة بواجهة أضواء LED. ومع ذلك، هناك أيضًا تغييرات طفيفة عند مقارنته بالهاتف القديم. فتأتي الكاميرا الامامية الآن في المنتصف بدلاً من الجانب الايسر. تم أيضًا إعادة تكوين واجهة Glyph على الجهاز ويمكنها الآن القيام بالكثير من الحيل الرائعة.

يحصل الهاتف الذكي على شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودقة 1080 × 2412 بكسل ونسبة سطوع تصل إلى 1600 نتس في المتر المربع.

يضم الهاتف الجديد معالج Snapdragon 8+ Gen 1 على الجهاز. ويوفر هذا المعالج تقنية تصنيع 4 نانومتر والتي توفر أداءً قويًا وتوازن حراري.

يحصل الهاتف ايضًا على ذاكرة عشوائية LPDDR5 وذاكرة تخزين USF 3.1.

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