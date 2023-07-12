تكنولوجيا: الكشف عن جهاز العرض BenQ LH730 LED مع نسبة سطوع 4000 لومن ANSI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة BenQ عن جهاز العرض LH739 LED المصمم للاستخدام التجاري في أماكن البيع بالتجزئة والمكاتب.

ظهر جهاز العرض BenQ LH730 LED لأول مرة في الولايات المتحدة بورقة مواصفات مناسبة. ويأتي الجهاز الجديد مزودًا بمصدر ضوء يوفر ما يصل إلى 4000 لومن سطوع ANSI. وتم تصنيف مصدر ضوء جهاز العرض على أنه 30000 ساعة في الوضع الاقتصادي الأساسي.

ويسمح التباين العالي لجهاز العرض بعرض نص حاد، بينما يوفر التكبير 1.2X ضبطًا كافيًا للصورة.

علاوةً على ذلك، يغطي الجهاز نسب 98٪ من Rec. 709 التدرج اللوني ويأتي مع أوضاع مختلفة لعرض الرسوم البيانية والعروض التقديمية وجداول البيانات.

ويتم تحقيق الكمال في الصورة من خلال أدوات الانحراف ثنائية الأبعاد، وملاءمة الزاوية، والانكماش الرقمي. كما يمكن التحكم في جهاز العرض LED القوي باستخدام تطبيق DMS أو عبر خدمات الجهات الخارجية.

يأتي جهاز العرض قابل للتركيب على السقف كما يمكن وضعه على طاولة، مما يعني أنه يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من السيناريوهات.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جهاز العرض LED على دونجل Wi-Fi اختياري يتيح الإرسال اللاسلكي من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. كما تسمح الشاشة المنقسمة بأربعة اتجاهات في جهاز العرض بالعروض التقديمية المتعددة في وقت واحد.

يبلغ سعر جهاز العرض BenQ LH730 LED حوالي 1299 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتوفر في أسواق أخرى خارج الولايات المتحدة.

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