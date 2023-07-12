تكنولوجيا: إطلاق هاتف Vivo Y27 5G مع معالج Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هاتفًا ذكيًا جديدًا من مجموعة Y، وهو هاتف Vivo Y27 5G. تم إدراج الجهاز على موقع الويب العالمي للشركة. كما قد حصل الهاتف على العديد من الشهادات في الأشهر الأخيرة، وبالتالي كان إطلاقه وشيكًا.

يتميز هاتف Vivo Y27 5G بشاشة LCD بحجم 6.44 بوصة تضم نتوء، وتوفر الشاشة دقة FHD+ ونشبة سطوع تصل إلى 600 نتس في المتر المربع.

كما يتضاعف زر الطاقة ليكون بمثابة مستشعر لبصمات الأصابع. وتحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مربعة.



وبالنسبة للتصوير، يحتوي Vivo Y27 5G على إعداد كاميرا خلفية مزدوج يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن الداخل، تم تجهيز Vivo Y27 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6020، ويتم تقديم الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت إلى جانب ميزات ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 6 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 جيجابايت.

يضم الهاتف الذكي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط. ومن ناحية البرامج، يتم تشغيله بواجهة مستخدم Funtouch OS 13 استنادًا إلى نظام Android 13.

يتم تقديم Vivo Y27 5G باللون الاسود والارجواني، لم تعلن الشركة بعد عن أسعار وتوافر الهاتف الذكي.

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