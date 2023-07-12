شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تتوقف عن صنع أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتراجع إنتل عن صنع أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الخاصة بها، وأكد مصمم الرقائق لـ Engadget أنه أنهى "استثماره المباشر" في وحدة الحوسبة التالية (NUC)، كما ستعيد الشركة التفكير في نهجها لمساعدة الشركاء على تعزيز سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في NUC كما ستحترم الشركة التزاماتها الحالية، بما في ذلك دعم أنظمة NUC الموجودة بالفعل فى أيدى العملاء.

لا تشرح الشركة سبب إنهاء إنتاج آلات NUC من الطرف الأول، ومع ذلك هناك القليل من الشك فى أن الشركة تعاني من سوق كمبيوتر كئيب مدفوع بكل من الاقتصاد المتقلب والزيادة الوبائية المبكرة في المبيعات.

وتراجعت عائدات إنتل بأكثر من الثلث في الربعين الماضيين، وكانت مجموعة حوسبة العميل الموجهة للكمبيوتر الشخصي من أكثر الأقسام تضررًا.

كما تلاحظ ServeTheHome، فإن خطوة كهذه تتيح لشركة Intel تفريغ الأعمال غير الضرورية والتركيز على صنع الرقائق، وباعت الشركة أعمال الخوادم الخاصة بها إلى MiTAC في وقت سابق من هذا العام.

وتهدف إلى عرض أحدث المعالجات بالإضافة إلى إمكانيات أجهزة الكمبيوتر المكتبية المدمجة، وبمرور الوقت تطورت إلى أنظمة أكثر اكتمالاً مع أداء قوي، وفي بعض التجسيدات اللاحقة ستكون وحدات معالجة الرسومات المخصصة يمكنك استخدامها في المنزل، ولكن كان لديهم أيضًا متابعون في الأعمال التجارية - فقد كانت مفيدة لمجموعات الحوسبة وغيرها من المواقف التي يكون فيها الحجم والبساطة مهمين.

وواجهت إنتل أيضًا منافسة شديدة على نحو متزايد في السوق المحلية ويمكن القول إن جهاز Mac mini هو أشهر أجهزة الكمبيوتر المصغرة في العمل، حيث تقدم العلامات التجارية مثل Dell وLenovo وتكويناتهم كانت أكثر مرونة ودعمًا أقوى لحشد الشركات.