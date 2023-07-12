تكنولوجيا: هاتف Redmi K60 Ultra يظهر في صور عالية الدقة تكشف عن الجهة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، كشف تقرير عن تفاصيل الذاكرة العشوائية وسعة التخزين واللون للهاتف الذكي القادم Redmi K60 Ultra.

والآن، ظهر تسريب جديد عبر الإنترنت يعرض تصميم وبعض الصور الترويجية لـ K60 Ultra مع الجهة الخلفية.

وعلى ما يبدو، يتوافق التصميم الخلفي للهاتف الذكي مع التسريبات السابقة، حيث يتميز بوحدة كاميرا مربعة الشكل، والتي تحتوي على كاميرتين دائريتين كبيرتين وكاميرا دائرية أصغر حجمًا وفلاش LED ثنائي اللون.

يتم وضع علامة Redmi التجارية في الأسفل على الجانب الأيسر بشكل رأسي. ومن الأمام، يضم الجهاز إطارات نحيفة تحيط بالشاشة، تكملها كاميرا ذات فتحة مركزية.

تشير الشائعات إلى أن Redmi K60 Ultra يمكن أن يحتوي على شاشة OLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة مع دقة رائعة تبلغ 1.5K ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز.

وفي حين انه من المتوقع أن يكون نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14، فقد يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Dimensity 9200 Plus المشاع. ومن حيث الذاكرة والتخزين، هناك نوعان مختلفان: أحدهما يحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x و 512 جيجابايت من تخزين UFS 4.0، والآخر بسعة 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من التخزين.

أما بالنسبة للبطارية، فترد شائعات عن سعة تتراوح بين 5000 مللي أمبير و 5500 مللي امبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

وبالنسبة للألوان، فمن المتوقع أن يتوفر Redmi K60 Ultra باللون الأسود والأزرق.

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