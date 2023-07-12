تكنولوجيا: رصد هاتف Nubia Z50S Pro على موقع شهادات 3C و Geekbench قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Nubia هاتفها الرائد Z50 Ultra في وقت سابق من شهر مارس من هذا العام بعد إطلاق هاتف Z50 القياسي في شهر ديسمبر الماضي. والآن، يقال إن الشركة تعمل على جهاز ثالث من سلسلة Z50.

وقد ألمحت الشركة بالفعل إلى إطلاق سلسلة هواتف رئيسية جديدة دون الكشف عن الاسم، ويشاع أن يطلق على احد الهواتف اسم Nubia Z50S Pro.

تم رصد الهاتف القادم على موقع شهادة 3C ومنصة اختبار الأداء Geekbench تحت رقم الطراز NX713J. وتكشف القائمة الاولى عن لوحة رئيسية تحمل الاسم الرمزي Kalama والتي تتكون من ثلاثة نوى مسجلة بسرعة 2.02 جيجاهرتز وأربعة أنوية عند 2.80 جيجاهرتز ونواة واحدة عند 3.36 جيجاهرتز.

يتوافق هذا مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 المقترن بوحدة معالجة الرسومات Adreno 740. وتكشف القائمة المعيارية عن ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع نظام التشغيل Android 13 OS.

يمكننا أيضًا توقع المزيد من تكوينات الذاكرة العشوائية والتخزين عند الإطلاق. وفي نتائج اختبار Geekbench، سجل الهاتف Nubia Z50S Pro 1564 و 5115 نقطة على التوالي. وبالنسبة لشهادة 3C، تكشف القائمة أن الهاتف سيأتي مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

بصرف النظر عن التفاصيل المذكورة أعلاه، لم تكشف القوائم عن أي معلومات إضافية عن Nubia Z50S Pro.

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