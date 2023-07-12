تكنولوجيا: انخفاض شحنات أجهزة الحواسب المكتبية العالمية في الربع الثاني من عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتهى الربع الثاني من العام الشهر الماضي. والآن، شاركت شركة International Data Corporation (IDC) لاستخبارات الأسواق العالمية نتائج شحنات أجهزة الحواسب العالمية في الربع الثاني من هذا العام، أي الفترة من أبريل إلى يونيو.

وشهد سوق الحاسبات المكتبية انخفاضًا كبيرًا على مدار العام في الربع الثاني من عام 2023. ومع ذلك، فإن الانكماش أقل من الربع الأول من عام 2023.

ففي الربع الثاني من عام 2023، انخفضت شحنات أجهزة الحواسب المكتبية العالمية بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي. وهذا أقل بكثير من انكماش بنسبة 29 في المائة في الربع الأول من هذا العام.

وشهد السوق تراجعا فصليا سادسا على التوالي. وتعزو IDC هذا إلى عوامل مثل الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وضعف الطلب، والتحول في ميزانيات تكنولوجيا المعلومات. كما أدى ضعف الطلب أيضًا إلى ارتفاع المخزون.

بالنسبة لشركات تصنيع المعدات الأصلية، سجلت Lenovo و Dell و Acer انخفاضًا مزدوجًا في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين سجلت شركة أبل النمو.

لا تزال لينوفو تتصدر السوق حيث سجلت 14.2 مليون شحنة وحصة 23.1 في المائة. وجاءت HP في المرتبة الثانية حيث قامت ببيع 13.1 مليون وحدة مع حصة 21.8٪. واحتلت Dell المرتبة الثالثة في القائمة مع 10.3 مليون جهاز مشحون وحصة سوقية تبلغ 16.8 بالمائة.

وقد حصلت شركة أبل على المركز الرابع ببيع 5.3 مليون وحدة وحصة 8.6 في المائة من السوق. كما نمت أبل بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي. واحتلت شركة Acer المرتبة الخامسة في القائمة بحصة سوقية تبلغ 3.2 في المائة.

أفادت IDC أن أبل لديها مقارنة مواتية على أساس سنوي حيث واجهت الشركة مشكلات في التوريد خلال الربع الثاني من عام 22 بسبب قيود التوريد المرتبطة بـ COVID. ومن ناحية أخرى، تعاملت HP مع زيادة المعروض من المخزون في العام الماضي واقتربت الآن من المستويات الطبيعية.

المصدر

اعلان





