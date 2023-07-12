شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ملايين دولار قيمة تسوية تدفعها تسلا فى دعوة قضائية ضد رفعها الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت Tesla على تسوية دعوى قضائية جماعية بشأن الزيادات المفاجئة في الأسعار التي دفعتها الشركة لمشتري Solar Roof في عام 2021 ، وفقًا لتقارير CNBC . قالت Tesla إنها ستدفع ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين دولار في التسوية ، والتي تشمل الآلاف من العملاء الذين التزموا بشراء منتج جديد لاستبدال السقف باستخدام الألواح الشمسية.

ووفقا لمذكرة المحكمة، تضمنت فئة التسوية 8636 عميلًا، ألغى 6307 منهم طلباتهم وأكمل حوالي 1600 من العملاء المتبقين عقدهم الكامل بالأسعار الأصلية، والباقي إما مجدول للتثبيت أو معلق، وقام أحد المدعين الرئيسيين بزيادة عقد Tesla من حوالي 72000 دولار إلى 146000 دولار، بينما عُرض على الآخرين بطارية Powerwall منزلية مجانية لمتابعة العقد.

وكان Tesla's Solar Roof منتجًا مثيرًا وغير تقليدي عندما تم طرحه في عام 2016 ، خاصةً بالمقارنة مع الألواح الشمسية النموذجية المثبتة فوق الأسطح. في ذلك الوقت، وصف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk الألواح الشمسية بأنها "جيدة أو أفضل" من ألواح السقف التقليدية.

تم تطوير Solar Roof جنبًا إلى جنب مع SolarCity ، وهي شركة مملوكة من قبل ابن عم Musk والتي استحوذت عليها Tesla لاحقًا. اليوم ، يعد Solar Roof و Powerwall جزءًا من Tesla Energy.

في عام 2021، قوبل الآلاف من عملاء Solar Roof بزيادات مفاجئة وغير متوقعة في الأسعار ، حيث دفعت Tesla بعض العملاء لقبول عقود جديدة كانت أكثر من ضعف التكلفة الأصلية، و أقر ماسك بأن الشركة ارتكبت "أخطاء جسيمة" وأن ارتفاع الأسعار كان بسبب تعقيدات الأسقف المتنوعة وزيادة التكاليف.

أخبر العديد من عملاء Solar Roof The Verge عن الحصول على قروض بالإضافة إلى إضاعة الوقت والمال في الحصول على تصاريح محلية لإزالة الأشجار للتحضير للتركيب. أنشأ العملاء التماسات لجعل Tesla تحترم الأسعار الأصلية، وقدم واحد على الأقل شكوى إلى مكتب المدعي العام للولاية، مشيرًا إلى "التخلي عن العقد والابتزاز والتضليل المتعمد والمعلومات الخاطئة" من جانب Tesla.

تم رفع الدعوى الجماعية لأول مرة في مايو 2021. قامت Tesla بتركيب 3000 سقف شمسي إجمالاً اعتبارًا من بداية عام 2023.