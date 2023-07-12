شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقق Blue Origin فى سبب انفجار محرك صاروخى أثناء الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال Blue Origin لجيف بيزوس يواجه مشاكل فنية وأكدت الشركة أن محرك BE-4 انفجر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا في اختبار إطلاق النار في تكساس في 30 يونيو، ولم يصب أحد بأذى خلال الحادث لكن CNBC تدرك أنه كان من المفترض إرسال المحرك إلى United Launch Alliance (ULA) لاستخدامه في رحلة صاروخ فولكان الثانية.

لا يزال التحقيق جاريا و تقول Blue Origin أن لديها "سببًا مباشرًا" للانفجار، وتعمل على "إجراءات علاجية" غير محددة، وستواصل الشركة اختبار الصواريخ وتتوقع تلبية طلبات عملائها من المحركات، وفقًا لمتحدث رسمي.

ويأتى الانفجار بعد عدة أشهر من فشل صاروخ New Shepard الذي تم تثبيته في النهاية على فوهة محرك سيئة ، وواجهت ULA نصيبها من المشاكل وانفجر صاروخ في الجزء العلوي من الصاروخ في مارس، مما دفع إلى إجراء تحقيق وإصلاحات تشمل جدرانًا فولاذية سميكة على المسرح.

وبغض النظر عن مدى تأثير الانتكاسة على مستويات إنتاج Blue Origin ، فإنها ليست أخبارًا جيدة لشركة تتمحور أعمالها حول المحركات وتحتاج ULA إلى اثنين من محركات BE-4 لكل صاروخ من طراز Vulcan ، بينما يحتاج New Glenn القادم من Blue Origin إلى سبعة محركات، وستكون كلتا المركبتين حاسمة لمهام استكشاف الفضاء وكذلك الأقمار الصناعية بروجكت كايبر من أمازون.

واجه المنافسون في رحلات الفضاء الخاصة بشركة Blue Origin مشاكلهم الخاصة، ولا تزال شركة SpaceX تكافح من أجل وضع Starship في المدار، وقد أكملت Virgin Galactic للتو أول رحلة تجارية لها، ولن يمثل المحرك المعيب بالضرورة عقبة كبيرة حتى لو أجبر الشركة على تعديل جدولها الزمنى.