شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوة قضائية ضد Google تزعم سرقتها بيانات المستخدمين لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة Google لدعوى قضائية واسعة النطاق زعمت أن عملاق التكنولوجيا قام بسحب بيانات من ملايين المستخدمين دون موافقتهم وانتهاك قوانين حقوق الطبع والنشر من أجل تدريب وتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

وتم رفع الدعوى الجماعية المقترحة ضد Google ، وشركتها الأم Alphabet ، وشركة DeepMind التابعة لشركة Google للذكاء الاصطناعي في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا مساء أمس الثلاثاء ، وتم رفعها من قبل Clarkson Law Firm. ورفعت الشركة دعوى مماثلة في وقت سابق ضد شركة OpenAI ، صانع ChatGPT ، الشهر الماضي. (لم ترد شركة OpenAI من قبل على طلب للتعليق على الدعوى).

وتزعم الشكوى أن Google "كانت تسرق سرًا كل شيء تم إنشاؤه ومشاركته على الإنترنت من قبل مئات الملايين من الأمريكيين" واستخدمت هذه البيانات لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، مثل chatbot Bard، و تدعي الشكوى أيضًا أن Google قد اتخذت "بصمتنا الرقمية بالكامل تقريبًا" ، بما في ذلك "الأعمال الإبداعية والمكتوبة بنسخ الإعلانات" لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ولم يرد ممثلو Google و Alphabet و DeepMind على الفور على طلب للتعليق.

وتشير الشكوى إلى تحديث حديث لسياسة خصوصية Google التي تنص صراحة على أن الشركة قد تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور لتدريب نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل Bard.

ردًا على تقرير Verge السابق عن التحديث ، قالت الشركة إن سياستها "كانت شفافة منذ فترة طويلة بأن Google تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور من الويب المفتوح لتدريب نماذج اللغة لخدمات مثل Google Translate. يوضح هذا التحديث الأخير ببساطة تضمين خدمات أحدث مثل Bard ".

وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي حظيت فيه مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة لقدرتها على إنشاء أعمال مكتوبة وصور استجابة لمطالبات المستخدم، النماذج اللغوية الكبيرة التي تدعم هذه التكنولوجيا الجديدة قادرة على القيام بذلك من خلال التدريب على مجموعة كبيرة من البيانات عبر الإنترنت.

ومع ذلك ، في هذه العملية ، تقوم الشركات أيضًا بإجراء تدقيق قانوني متزايد بشأن قضايا حقوق النشر من الأعمال التي تم مسحها في مجموعات البيانات هذه ، بالإضافة إلى استخدامها الواضح للبيانات الشخصية وربما الحساسة من المستخدمين العاديين ، بما في ذلك البيانات من الأطفال ، وفقًا لـ Google دعوى قضائية.

قال تيم جيوردانو ، أحد المحامين في كلاركسون الذين رفعوا الدعوى ضد Google ، لشبكة CNN في مقابلة: "تحتاج Google إلى فهم أن مصطلح" متاح للجمهور "لم يقصد مطلقًا حرية الاستخدام لأي غرض من الأغراض". "معلوماتنا الشخصية وبياناتنا هي ملكنا ، وهي قيمة، ولا يحق لأحد أن يأخذها ويستخدمها لأي غرض".

تسعى الدعوى إلى الحصول على تعويض زجري في شكل تجميد مؤقت للوصول التجاري إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من Google وتطويرها تجاريًا مثل Bard. كما أنها تسعى للحصول على تعويضات غير محددة ومدفوعات كتعويض مالي للأشخاص الذين تزعم Google اختلاس بياناتهم. وتقول الشركة إنها جمعت ثمانية مدعين ، بمن فيهم قاصر.

وقارن جيوردانو الفوائد والأضرار المزعومة لكيفية فهرسة Google للبيانات عبر الإنترنت لدعم محرك البحث الأساسي الخاص بها مع الادعاءات الجديدة بأنها تقوم بإلغاء البيانات لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه باستخدام محرك البحث الخاص به، يمكن لـ Google "تقديم رابط منسوب إلى عملك يمكن أن يدفع شخصًا ما لشرائه أو التعامل معه". وأضاف جيوردانو أن جمع البيانات لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى إنشاء "نسخة بديلة من العمل تغير جذريًا الحوافز لأي شخص يحتاج إلى شراء العمل".

في حين أن بعض مستخدمي الإنترنت قد اعتادوا على جمع بياناتهم الرقمية واستخدامها لنتائج البحث أو الإعلانات المستهدفة ، فقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لتدريب الذكاء الاصطناعي. قال جيوردانو: "لم يكن من الممكن أن يتخيل الناس أن معلوماتهم ستُستخدم بهذه الطريقة".