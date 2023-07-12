مكالمات فيديو باستخدام أفاتار كارتون.. ميزة جديدة طال انتظارها بماسنجر وإنستجرام

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، ميزة إجراء مكالمات فيديو باستخدام أفاتار كارتون بتطبيقي ماسنجر وانستجرام.

قدمت Meta مجموعة أدوات تجلب الصور الرمزية للرسوم المتحركة إلى عالم مؤتمرات الفيديو ومنها إظهار الصور للرأس باستخدام أفاتار كارتون بدون أرجل.

تضع الشركة هذا على أنه "خيار ثالث" يقع بين مكالمة صوتية فقط ومكالمة فيديو كاملة ويمكنك المشاركة في محادثات الفيديو، ولكن ستكون الصورة الرمزية الخاصة بك هى التي يراها المشاركون الآخرون، مما يتيح لك حرية ارتداء قناع وجه فخم أو الاستلقاء فى مكانك والميزة متاحة الآن لمستخدمي Messenger و Instagram