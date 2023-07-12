تكنولوجيا: آيسر توسع محفظتها من الأجهزة المخصصة للألعاب مع الحاسوب المحمول الجديد بريداتور ترايتون 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آيسر اليوم عن الحاسوب المحمول الجديد بريداتور ترايتون 16 (PT16-51)، الإضافة الأحدث إلى محفظتها من الحواسيب عالية الأداء والمخصصة للألعاب. ويتميز الحاسوب بمواصفات مثالية للأعمال والألعاب، حيث يتضمن أحدث معالجات إنتل Core من الجيل 13، فضلاً عن وحدات معالجة الرسوميات المخصصة للحواسيب المحمولة GeForce RTX 4070 من إنفيديا، وذاكرة وصول عشوائي DDR5 سعة 32 جيجابايت، ومجموعة كبيرة من الميزات الرائعة لمحبي الألعاب. وتجمع حلول التبريد المتقدمة في الجهاز اثنتين من مراوح AeroBlade 3D من الجيل الخامس، وتقنية Vortex Flow، وشحم معدني حراري سائل على وحدة المعالجة المركزية، ضمن هيكل معدني نحيف، ما يحافظ على برودة الأجزاء الداخلية خلال فترات الاستخدام.

أداء وقدرات تبريد استثنائية

يتألق بريداتور ترايتون 16 بهيكل معدني بسماكة 19.9 ميلليمتر (0.78 بوصة)، مع تصميم انسيابي وأداء عالٍ، بالإضافة إلى تشطيبات بلون فضي لامع، ما يمنح اللاعبين كثيري التنقل الثقة لتشغيل الألعاب أينما كانوا. ويوفر الحاسوب النحيف والمخصص للألعاب قدرات كبيرة، بفضل معالجات إنتل تصل إلى Core i9 من الجيل 13 المدعومة بمعمارية نواة هجينة بتردد أقصى يبلغ 5.4 جيجاهرتز. وتعمل وحدة المعالجة المركزية بالتوافق مع بطاقة معالجة الرسوميات المخصصة للحواسيب المحمولة GeForce RTX 4070 من إنفيديا لتقديم أفضل أداء ممكن، إلى جانب تقنية إنفيديا DLSS 3 ومجموعة تقنيات Max-Q لتحسين تقنيات تتبع الشعاع والأداء بشكل عام. ويمكن لعشاق الألعاب ترقية أداء الجهاز بالاستفادة من ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى DDR5 بتردد 5200 هرتز وسعة 32 جيجابايت، بالإضافة إلى جهاز تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت ومتوافق مع بروتوكول NVMe ومنفذ PCIe وإعداد التخزين RAID 0.

كما يوفر بريداتور ترايتون 16 وصولاً مجانياً لمدة شهر واحد إلى خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate، فضلاً عن تجارب عرض غامرة على شاشة قياس 16 بوصة (نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10) تعمل بتقنية التبديل الداخلي IPS بدقة WQXGA 2560 x 1600 ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة ومعدل تحديث عند 240 هرتز مع حواف نحيفة. وتغطي الشاشة كامل النطاق اللوني DCI-P3 وتدعم تقنيتَي Advanced Optimus وG-SYNC من إنفيديا، مما يضمن تجارب سلسة ومفعمة بالألوان حتى على أضخم الألعاب.

ويستفيد الحاسوب من نظام تبريد متطور، من أبرز مكوناته اثنتين من مراوح AeroBlade 3D المعدنية والمصممة خصيصاً من الجيل الخامس. كما يتضمن نظام التبريد تقنية Vortex Flow، التي تتألف من أنابيب تبريد مخصصة مع فتحات لإخراج الهواء والحفاظ على برودة الأجزاء الداخلية، فضلاً عن شحم حراري معدني سائل على وحدة المعالجة المركزية، والذي يسهم في تبديد الحرارة الناجمة عنها وبالتالي الحفاظ على أداء مستقر حتى في أقصى حالات الاستخدام.

قدرات تواصل وتحكم مميزة

ويمكن لمستخدمي الجهاز الوصول بكل سهولة إلى تطبيق PredatorSense من خلال الزر المخصص له على لوحة المفاتيح، للاستفادة من إمكانيات تخصيص كبيرة، تتضمن لوحة المفاتيح المُضاءة وواجهة المستخدم وأنظمة التحكم بالإدارة وغيرها. وتم تزويد بريداتور ترايتون 16 بتقنية Intel Killer DoubleShot Pro (E2600+Wi-Fi 6E 1675i) للاستفادة من أداء شبكيّ مُعزز، بالإضافة إلى مجموعة من المنافذ، تتضمن منفذَي USB 3.2 من الجيل الثاني، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ Type-C USB، إلى جانب منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ Micro SD. ويسهم قارئ بصمات الأصابع، المدعوم بتقنية Windows Hello، في تعزيز الأمان وسهولة الوصول.

الأسعار والتوافر

يتوفر بريداتور ترايتون 16 (PT16-51) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر سبتمبر بأسعار تبدأ من 2,299 دولار أمريكي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.com.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com

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