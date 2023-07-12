تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن رقاقة Dimensity 6100 Plus من الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MediaTek النقاب عن رقاقة Dimensity 6100 Plus التي طورت لدعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية القادمة.

قدمت MediaTek رقاقة Dimensity 6100 Plus بميزة دعم شبكات Sub-6 5G، كما تضم الرقاقة اثنان من أنوية Cortex-A76، و6 من أنوية Cortex-A55.

وتدعم رقاقة شاشة بعمق ألوان 10بت، كما تدعم معدل تحديث 90 Hz أو 120 Hz، ويأتي المعالج بتقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة.

أيضاً يدعم المعالج كاميرة بدقة تصل إلى 108 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة “2K” حتى 30 إطار لكل ثانية، كما يأتي المعالج بتقنية UltraSave 3.0 Plus التي تدعم خفض إستهلاك الطاقة عند الإتصال بشبكات 5G بنسبة 20%.

ويعزز المعالج إلتقاط صور “AI-bokeh” بأعلى كفاءة، مع تقنية ألوان بالذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن يصل المعالج للهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام.

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