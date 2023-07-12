شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تسمح لمستخدميها نقل ملف التعريف دون اشتراط حساب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نتفليكس، إن منصة البث تقوم بتحديث ميزة نقل الملف الشخصي، مما يسمح للأعضاء بالتبديل إلى حساب موجود بالفعل، بدلاً من بدء حساب جديد، يمكن للمستخدمين نقل تفضيلات ملف التعريف الخاص بهم إلى حساب موجود آخر.

وأطلقت نتفليكس ميزة نقل الملف الشخصي العام الماضي في أكتوبر، تتيح الميزة للمستخدمين نقل ملف تعريف موجود إلى حساب جديد، يتم نقل توصيات المستخدمين وسجل العرض وقائمتي والإعدادات والألعاب المحفوظة وغيرها بسلاسة.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunc عنh ، قالت الشركة إنها تطرح "ميزة مطلوبة كثيرًا" في الأسواق العالمية.

قالت نتفليكس: "بدءًا من اليوم تم تحديث ميزة" نقل الملفات الشخصية "للسماح بالتحويلات إلى حساب موجود (بدلاً من طلب حساب جديد).

كيف تنقل ملف تعريف جديد إلى حساب موجود؟

يمكن لأولئك الذين يرغبون في نقل حساباتهم البدء بتسجيل الدخول إلى حساب (على متصفح ويب) يحتوي على ملف التعريف الذي تصل إليه.

يمكنك إما زيارة صفحة حساب نتفليكس الخاص بك أو يمكنك العثور على هذا الخيار في القائمة المنسدلة لتحديد ملف التعريف في الصفحة الرئيسية.

حدد الملف الشخصي الذي تريد بدء حساب جديد به في قسم الملفات الشخصية وأدوات الرقابة الأبوية.

على سبيل المثال إذا كنت تشارك حسابك مع ثلاثة مستخدمين آخرين، فيمكنك النقر فوق ملف التعريف الخاص بك وسيظهر عدد من الخيارات على الشاشة.

حدد خيار "نقل ملف التعريف هذا" وانقر على "نقل"، ومع ذلك يبدو أنه حتى إذا تم تشغيل الميزة في ملف التعريف الخاص بك، فلن يتم تمكين النقل حتى 10 أيام من تاريخ استلام الإشعار.

ستتم مشاركة ارتباط مع مالك حساب نتفليكس الذي يمكنه تمكينه على الفور بالنقر فوق الارتباط.

تقول نتفليكس أيضًا إنها ستحتفظ بنسخة من ملف التعريف على الحساب الأصلي.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين ترغب في استخدامهما للحساب الجديد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء إعداد الحساب.