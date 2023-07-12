تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V2 ينطلق بأنحف تصميم في الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor Magic V2 بأنحف تصميم في الهواتف الذكية القابلة للطي بسماكة 9.9مم، وسعر يبدأ من 1300 دولار.

قدمت Honor هاتفها القابل للطي Magic V2 بتصميم نحيف وخفيف الوزن مع أفضل المواصفات أيضاً، حيث يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ويتميز الهاتف بسماكة 9.9مم عند طي الشاشة، وسماكة 4.7مم عند فتح الشاشة، كما يتميز الهاتف بوزن 231 جرام في النموذج المميز بتصميم جلدي، ووزن 237 جرام للنموذج المميز بتصميم زجاجي، وهو وزن أخف من هاتف iPhone 14 Pro Max المميز بوزن 240 جرام.

أيضاً تقدم الشركة هذا الإصدار بتصميم جديد في مفصل الشاشة يعرف ب”Honor Luban” ويرتكز على تصميم من التيتانيوم، والذي يدعم الطي والفتح حتى 400000 مرة.

ويتميز Honor Magic V2 بشاشة خارجية BOE OLED بحجم 6.43 إنش، بدقة عرض 2376 في 1060 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل تعتيم 3840Hz PWM، أيضاً تدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء، وتأتي بسطوع 2500 nit.

كما يضم Magic V2 شاشة داخلية OLED من Boe بحجم 7.92 إنش، ودقة عرض 2344 في 2156 بيكسل، وأبعاد 9.8:9، وتدعم نفس معدل التحديث ومعدل التعتيم.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 بسرعة 3.18GHz، كما ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.2، ونظام تشغيل Android 13، ويضم أيضاً رقاقة RF المطورة من الشركة لتحسين آداء الهوائي.

وتضم الشاشة الخارجية كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة، كما تضم الشاشة الداخلية ثقب للكاميرة الأمامية أيضاً بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات كاميرة رئيسية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 20 ميجا ببيكسل لدعم تكبير حتى 40 مرة.

كما يتميز Honor Magic V2 بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1300 دولار، على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 20 من يوليو.

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