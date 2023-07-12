شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفوز فى قضيتها مع لجنة التجارة الفيدرالية وتستحوذ على Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد قضية قضائية استمرت عدة أسابيع ، فازت Microsoft بمعركتها مع لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح على Activision Blizzard، يعد الحكم مكسبا كبيرا لصفقة مايكروسوفت المتعثرة حيث أزال أكبر عقبة واجهتها.
وبعد قضية قضائية مليئة بالكشف عن الأعمال الداخلية لصناعة الألعاب، حكمت القاضية جاكلين سكوت كورلي لصالح شركة Microsoft ، يعني هذا القرار أنه يمكن للشركة مواصلة عملية الاستحواذ، مما يمهد الطريق لها لشراء ناشر Call of Duty رسميًا.
بعد صدور الحكم، أصدر رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث بيانًا على تويتر يشكر فيه محكمة سان فرانسيسكو على القرار، "كما أوضحنا باستمرار خلال هذه العملية، نحن ملتزمون بالعمل بشكل خلاق وتعاوني لمعالجة المخاوف التنظيمية"، كما جاء في التقرير.
مايكروسوفت ليست خارج الغابة تماما بعد، لا تزال الشركة بحاجة إلى الفوز بقضيتها في المملكة المتحدة، حيث أثارت هيئة المنافسة والأسواق في البلاد مخاوف بشأن الألعاب السحابية.
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