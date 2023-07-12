شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفوز فى قضيتها مع لجنة التجارة الفيدرالية وتستحوذ على Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قضية قضائية استمرت عدة أسابيع ، فازت Microsoft بمعركتها مع لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح على Activision Blizzard، يعد الحكم مكسبا كبيرا لصفقة مايكروسوفت المتعثرة حيث أزال أكبر عقبة واجهتها.

في يناير الماضي، أعلنت Microsoft عزمها الاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار، وأثار الإعلان الضخم على الفور مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار، مما أدى إلى رفع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) طعنًا قانونيًا في ديسمبر 2022، لم تتمكن Microsoft من المضي قدمًا في عملية الاستحواذ منذ ذلك الحين، حيث واجهت تدقيقًا مماثلًا في المملكة المتحدة، وفقا لتقرير digitartlend.

وبعد قضية قضائية مليئة بالكشف عن الأعمال الداخلية لصناعة الألعاب، حكمت القاضية جاكلين سكوت كورلي لصالح شركة Microsoft ، يعني هذا القرار أنه يمكن للشركة مواصلة عملية الاستحواذ، مما يمهد الطريق لها لشراء ناشر Call of Duty رسميًا.

وبُنيت قضية FTC ضد Microsoft حول فكرة أن الصفقة ستضر المستهلكين في النهاية، ودار قدر كبير من القضية حول ما إذا كانت Microsoft ستقدم امتيازات مثل Call of Duty حصريًا لمنصات Xbox ، وهو أمر ادعت Microsoft مرارًا أنها لن تفعله، ونجحت Microsoft في إقناع المحكمة بهذه الحقيقة ، حيث استشهد القاضي كورلي بالتزام الشركة بالحفاظ على Call of Duty على PlayStation لمدة 10 سنوات وإحضار السلسلة إلى منصات Nintendo.

بعد صدور الحكم، أصدر رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث بيانًا على تويتر يشكر فيه محكمة سان فرانسيسكو على القرار، "كما أوضحنا باستمرار خلال هذه العملية، نحن ملتزمون بالعمل بشكل خلاق وتعاوني لمعالجة المخاوف التنظيمية"، كما جاء في التقرير.

مايكروسوفت ليست خارج الغابة تماما بعد، لا تزال الشركة بحاجة إلى الفوز بقضيتها في المملكة المتحدة، حيث أثارت هيئة المنافسة والأسواق في البلاد مخاوف بشأن الألعاب السحابية.