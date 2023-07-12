شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس ​​يكشف عن مجموعة الصيف الملونة من سماعات الرأس وأجهزة التحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Xbox النقاب عن المجموعة الثانية من نوعها "Designed for Xbox" التي تشاركت في صنعها مصنعي الملحقات، ويُطلق عليها اسم Designed for Xbox Summer Collection 2023، وهي مكونة من سبعة أجهزة ألعاب متوافقة مع Xbox والتي تتميز بتصميمات متألقة، وأحيانًا تشبه الباستيل.

وسيتم طرح جميع هذه الملحقات على مدار فصل الصيف. ومع ذلك ، فإن بعضها متاح بالفعل اليوم، عندما يتعلق الأمر بوحدات التحكم ، يمكن للاعبين التقاط وحدة التحكم السلكية PowerA Advantage السلكية التي تشبه السديم لجهاز Xbox Series X / S - Sparkle بالإضافة إلى جهازي تحكم سلكي من Frosted Diamond و Australian Opal PDP .

ولأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع مساحة تخزين نظام Xbox الخاص بهم ، يتم إطلاق WD_BLACK D30 Game Drive SSD بلون الباستيل لـ Xbox - Limited Edition Summer Collection أيضًا

هذا ليس كل شيء. في وقت لاحق من هذا الشهر ، في 24 يوليو ، سيتم إطلاق جهازي تحكم سلكي جديد من Hyperkin Xenon لأجهزة Xbox - تم تصميمهما مثل وحدات تحكم Xbox 360. إنها كونية أرجوانية متلألئة ووحدات تحكم Twilight Galaxy سوداء لامعة .

أخيرًا، في 15 أغسطس، ستختتم سماعة الألعاب اللاسلكية Audeze Maxwell Urtlaviolet Edition Designed for Xbox Summer Collection 2023، وتتميز بلمسة نهائية متغيرة اللون باللونين الأزرق والبنفسجي لتتناسب مع العناصر الأخرى للمجموعة وتتميز بكل ما هو موجود في Maxwell القياسي، كما تتمتع سماعات الرأس، مثل 80 ساعة من عمر البطارية، ودعم Dolby Atmos ، وتقنية تقليل الضوضاء FILTER ، سيتم بيعها بسعر 329 دولارًا عند طرحها في أغسطس ويمكن طلبها مسبقًا بالفعل.

إذا كنت تتطلع إلى إضفاء مزيد من السطوع على مجموعتك من ملحقات الألعاب ، فإن أيًا من ملحقات الألعاب من Designed for Xbox Summer Collection 2023 يبدو أنها ستكون أداة انتقاء قوية.