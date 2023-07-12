شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إدارة تسلا تحقق مع إيلون ماسك فى استغلال أموال الشركة لبناء منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون تسلا قد حققت مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بشأن أخطاء محتملة تزعم مصادر صحيفة وول ستريت جورنال أن مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بدأ تحقيقًا بشأن مخاوف من أن ماسك قد يستخدم أموال الشركة لبناء منزل بالقرب من مصنع جيجا في منطقة أوستن.

يُعتقد أن المبادرة الملقبة بـ "المشروع 42" تنطوي على شراء زجاج خاص بملايين الدولارات - كبير بما يكفي لجذب انتباه الموظفين العام الماضي، ومن المعروف أيضًا أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبطة بـ Musk والمديرين التنفيذيين قد اشتروا مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة، وفقا لتقرير engadget.

وتضمنت مفاهيم المنزل إما "مسدس ملتوي" أو مكعب زجاجي يذكرنا بمتجر Apple 5th Avenue. وقال المرشدون إن هذه المساحة تبدو وكأنها شخصية لأنها تضم ​​غرف نوم وحمامات ومطبخ.

حالة ونتائج التحقيق غير معروفة. قامت Tesla بحل قسم العلاقات العامة منذ سنوات، ولم يعلق Musk على التقرير حتى كتابة هذه السطور.

ومع ذلك، ورد أن مجلس الإدارة أراد معرفة ما إذا كان ماسك متورطًا وما إذا كان وقت العامل قد خصص للمنزل. علمت بلومبرج بطلب الزجاج العام الماضي، لكنها لم تكن تعرف شيئًا عن اللوحة أو طبيعة المشروع 42.

ويتلقى المسؤولون التنفيذيون أحيانًا امتيازات مثل الطائرات و تختلف سياسات هذه المكافآت، ومع ذلك، فإن نهج Tesla صارم نسبيًا وتتطلب شركة صناعة السيارات تدقيق لجنة مجلس الإدارة لأي مصروفات تزيد عن 120.000 دولار أمريكي حيث يكون لشخص ذي صلة مثل الرئيس التنفيذي مصلحة مادية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول تقني رفيع المستوى التدقيق بشأن الإنفاق، حققت ميتا في مغادرة مديرة العمليات شيريل ساندبرج بسبب مزاعم بأنها استخدمت موارد الشركة لتحقيق أهداف شخصية، مثل التخطيط لحفل الزفاف أو محاولات سحق قصة إخبارية تنتقد شريكها السابق بوبي كوتيك، ومع ذلك، فإن صورة ماسك كرئيس تنفيذي رئيسي تجعل هذه القضية بارزة.

الزعيم ليس غريبا على التشابكات القانونية، ولا يزال متورطًا في معركة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات حول تغريدة لبيانات مالية، ونجا من دعوى تشهير من مستكشف الكهوف البريطاني فيرنون أنسوورث بسبب اتهامات غير مؤكدة لـ "المشعوذ الجنسي"