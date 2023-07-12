تكنولوجيا: رصد هاتف Xiaomi MIX Fold 3 في قاعدة بيانات 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi MIX Fold 3 القابل للطي، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C قبل الإعلان الرسمي الشهر المقبل.

تعقد شركة شاومي مؤتمر في شهر أغسطس لكشف النقاب عن الجيل الثالث من الهواتف القابلة للطي، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في منصة 3C بنفس سرعة الشحن المميزة لإصدار العام الماضي.

ولقد رصد MIX Fold 3 في قاعدة بيانات 3C بموذج رقم 2308CPXD0C، وميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W بنموذج رقم MDY-12-EF.

ومن المقرر أن ينطلق Xiaomi MIX Fold 3 بأكبر سعة للبطارية قدمت في سلسلة هواتف شاومي القابلة للطي حتى الآن.

ولقد انطلق MIX Fold 2 السابق بقدرة بطارية 4500 mAh، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم بسعة أكبر 300mAh من إصدار الشركة السابق، كما يأتي MIX Fold 3 بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

يذكر أن هاتف MIX Fold 3 يتميز بشاشة AMOLED خارجية بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، بينما تأتي الشاشة الداخلية AMOLED بحجم 8.02 إنش، وجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 14 ونظام تشغيل Android 13، أيضاً يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 بسرعة 3.36GHz، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX800 رئيسي، مع كاميرة periscope لدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، ومستشعر telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3.2 مرة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بعدسات فائقة الإتساع.

المصدر

اعلان





