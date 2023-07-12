شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر أنواع التطبيقات شيوعًا يستخدمها مجرمو الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبير أمن معلومات من استخدام أنواع معينة من التطبيقات بشكل شائع لاختراق الهواتف الذكية، مشيرا إلى أهمية معرفة العلامات التي يجب البحث عنها على جهاز Android و iPhone، حيث يستخدم مليارات الأشخاص حول العالم التطبيقات، لذا يشيع استخدامها من قبل المحتالين لإصابة الهواتف الذكية.

وبمجرد اختراق جهازك يمكن للمحتالين التجسس عليك، وجمع معلومات كافية للاحتيال عليك أو ابتزازك ، أو سرقة أموالك بشكل مباشر.

تحدثت صحيفة يو إس صن إلى بايج مولين، عالم الجريمة ومستشار الجرائم الإلكترونية في Advanced Cyber ​​Defense Systems ، حول بعض أكثر أنواع التطبيقات شيوعًا التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.

ومن المفارقات أن تطبيقات مكافحة الفيروسات الزائفة هي خيار شائع للمحتالين لاختراق جهازك.

قال بيج إن "بعض الأنواع الشائعة من تطبيقات Android / iPhone التي تخفي البرامج الضارة / برامج التجسس تشمل تطبيقات مكافحة فيروسات مزيفة ، تدعي أنها توفر الحماية من البرامج الضارة".

غالبًا ما يحاول المحتالون إقناعك بتنزيل هذه التطبيقات من الإنترنت - بدلاً من تنزيلها من متجر التطبيقات الرسمي.

ويمكن للتطبيقات الخطيرة أن تشق طريقها إلى متجر Google Play الرسمي أو متجر تطبيقات آبل، لذا على الرغم من أن استخدام هذه المتاجر يعد أكثر أمانًا ، إلا أنه يجب عليك دائمًا توخي الحذر عند تنزيل التطبيقات.

ولا تعد تطبيقات مكافحة الفيروسات التي تم اختراقها هي النوع الوحيد من التنزيلات الخطيرة التي يجب أن تنتبه لها.

وأوضح بايج: "يمكن أيضًا أن تتخفى التطبيقات المصرفية الخبيثة على أنها مشروعة وتحاكي مظهر بنك أصيل".

"غالبًا ما يطلبون منك تسجيل الدخول وسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك لاستخدامها لأغراض غير مصرح بها."

وهناك نوع ثالث من التطبيقات يجب أن تكون على دراية به مثل أجهزة التتبع، لأنهم سيطلبون غالبًا الأذونات التي تبدو مشروعة - لكنهم يجمعون بهدوء معلوماتك أو وسائطك الخاصة.

وكشف بايج أن "تطبيقات برامج التجسس مخيفة بشكل خاص ، ويمكن أن تتنكر في هيئة أي نوع من التطبيقات ، خاصة تلك التي توفر إمكانيات تتبع" مفيدة " حسبما نقلت ذا صن.

"غالبًا ما تُستخدم هذه لسرقة المعلومات الشخصية ومراقبة السلوك دون موافقة المستخدم."

المهم هو أن تكون أكثر يقظة عند تنزيل تطبيقات مكافحة الفيروسات أو الخدمات المصرفية أو تطبيقات "التتبع".

ابحث عن العلامات المشبوهة ثم احذف التطبيقات فورًا إذا كنت قلقًا.

تتضمن الدلائل التي تشير إلى أن التطبيق قد يكون خطيرًا طلبات الحصول على أذونات مشبوهة (مثل الوصول غير الضروري إلى الكاميرا أو الميكروفون) أو بطء مفاجئ في الأداء أو استنزاف كبير للبطارية أو تطبيق لا يقوم بما يعد به.

يجب عليك أيضًا التحقق من مراجعات التطبيق لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون قد أبلغوا عن أي مشكلات.