شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر تحديثًا عاجلاً لجهاز آيفون لمحاربة ثغرة أمنية والان مع تفاصيل الخبر
ويسمح تنفيذ التعليمات البرمجية التعسفي للمتسلل بتشغيل أوامر أو تعليمات برمجية على جهاز مستهدف - مما يمنحه التحكم في جهاز الضحية.
وقالت شركة التكنولوجيا الرائدة في بيان على الإنترنت إنها تعتقد أن هذا الخلل الأمني ربما تم "استغلاله بنشاط".
التحديث هو مثال على استجابة أمنية سريعة أخرى - والتي تتيح لشركة آبل تصحيح الثغرات السيبرانية في وقت أقرب مما قد يحدث من خلال تحديثات البرامج التقليدية.
تم تصميم الردود لإصلاح نقاط الضعف في نظام التشغيل التي يتم استغلالها في نفس يوم اكتشافها.
التحديث متاح في قسم تحديث البرنامج داخل الإعدادات.
لتثبيته ما عليك سوى فتح الإعدادات> عام> تحديث البرنامج والبحث عن استجابة أمان iOS iOS 16.5.1 (a).
ولكن لا تنزعج إذا لم تتمكن من رؤية التحديث على الفور - فهو غير متوفر أو مطلوب لجميع أنظمة التشغيل.
وفي الوقت نفسه ستحتاج آبل إلى وقت لحل أي مشكلات تتعلق بنشر التحديث الأمني الخاص.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز